AFC chỉ thẳng điểm mấu chốt giúp U.17 Việt Nam ngược dòng hạ UAE, giành ngôi đầu ngoạn mục

Trang chủ của AFC - trang the-AFC nhấn mạnh đây là trận thắng “kịch tính”, giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng. the-AFC mở đầu bài viết với tiêu đề: “U.17 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE trong trận đấu thuộc bảng C, giải U.17 châu Á, qua đó hiên ngang giành vé vào tứ kết”.

Theo the-AFC, U.17 UAE đã có “khởi đầu như mơ” khi ghi bàn chỉ sau 16 giây. Hussain Yousuf thực hiện đường chuyền thuận lợi để Sultan Nasir dứt điểm tung lưới thủ môn Lý Xuân Hòa, đưa U.17 UAE vượt lên dẫn trước ngay ở tình huống lên bóng đầu tiên.

Tuy nhiên, the-AFC đánh giá U.17 Việt Nam không hề nao núng sau bàn thua sớm. Đội bóng áo đỏ nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Trang chủ AFC nhắc lại tình huống Nguyễn Văn Dương bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở phút thứ 8 sau đường căng ngang của Lê Trọng Đại Nhân. Đến phút 20, chân sút trẻ của Việt Nam tiếp tục khiến hàng thủ UAE chao đảo với cú sút xa uy lực, buộc thủ môn Joshua Bentley phải trổ tài cứu thua.

U.17 Việt Nam có màn ngược dòng, đánh bại U.17 UAE ẢNH: THE-AFC

“Nỗ lực của đội bóng Đông Nam Á cuối cùng cũng được đền đáp. Từ tình huống đá phạt sát vòng cấm, cầu thủ trẻ Việt Nam tung cú sút hiểm hóc đưa bóng vượt qua tầm với của Bentley để san bằng tỷ số 1-1”, the-AFC bình luận khi nhắc đến bàn gỡ hòa của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

U.17 Việt Nam bản lĩnh hơn!

Sang hiệp 2, the-AFC cho biết HLV Cristiano Roland và HLV Majed Salem đều giữ nguyên đội hình xuất phát. Và chỉ sau 3 phút bóng lăn trở lại, U.17 Việt Nam đã có bàn vượt lên dẫn trước.

the-AFC mô tả về pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 của U.17 Việt Nam: “Đại Nhân thực hiện đường chuyền ngược hoàn hảo để Văn Dương dứt điểm bằng má ngoài chân, đánh bại Bentley. Đó là pha dàn xếp bài bản, không thể đẹp mắt hơn”.

Dẫu vậy, theo the-AFC, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 56 khi U.17 UAE gỡ hòa 2-2. the-AFC đánh giá cao sự nỗ lực của Hussain Yousuf trong tình huống cứu bóng sát đường biên trước khi kiến tạo để Adam Mahrous tung cú sút cong đẹp mắt vào góc cao khung thành.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam (áo đỏ) và U.17 UAE được đánh giá là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải ẢNH: THE-AFC

Trong thế trận đôi công hấp dẫn, the-AFC cho rằng bản lĩnh của đội trẻ Việt Nam đã tạo nên khác biệt. Phút 68, Nguyễn Mạnh Cường thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ U.17 UAE để đánh đầu ghi bàn quyết định từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thùy.

the-AFC kết luận: “Trận đấu cởi mở cuối cùng đã xoay chuyển có lợi cho U.17 Việt Nam. Bàn thắng bước ngoặt của Mạnh Cường cũng giúp U.17 Việt Nam giành trọn 3 điểm. Đồng thời, chiến thắng 3-2 giúp U.17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 6 điểm, đứng đầu bảng C, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc. Cả hai đội cũng chính thức giành vé dự FIFA U.17 World Cup tại Qatar vào cuối năm nay. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển U.17 Việt Nam ở vòng tứ kết sẽ là U.17 Úc, trong khi U.17 Hàn Quốc chạm trán nhà đương kim vô địch U.17 Uzbekistan”.