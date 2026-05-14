U.17 Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử đến World Cup: Đá tại Qatar vào ngày nào?

Chào World Cup, U.17 Việt Nam đã đến

U.17 Việt Nam đã trở thành đội tuyển trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành vé tới sân chơi trẻ World Cup, sau khi đánh bại U.17 UAE với tỷ số 3-2 để đoạt tấm vé vào tứ kết U.17 châu Á 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland bị dẫn trước ở giây thứ 16, nhưng đã kiên trì giành lại thế trận, tổ chức tấn công đa dạng và gây áp lực cực lớn, buộc đối thủ phải mắc sai lầm.

Cú đá phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực, pha đặt lòng dứt điểm của Nguyễn Văn Dương, cùng pha "chốt hạ" sau quả phạt góc của Nguyễn Mạnh Cường đã giúp U.17 Việt Nam thắng 3-2 kịch tính, qua đó đoạt vé vào tứ kết U.17 châu Á, đồng thời mở luôn cánh cửa thông hành đến vòng chung kết U.17 World Cup.

U.17 Việt Nam là 1 trong 9 đại diện châu Á dự U.17 World Cup 2026, bên cạnh Ả Rập Xê Út, Tajikistan (bảng A), Nhật Bản, Trung Quốc (bảng B), Hàn Quốc (bảng C), Úc, Uzbekistan (bảng D) và chủ nhà Qatar. Nguyễn Lực cùng đồng đội cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất có vé đến U.17 World Cup 2026, do các đối thủ láng giềng gồm Thái Lan, Indonesia và Myanmar đều đã dừng cuộc chơi tại vòng bảng.

Sau 10 năm, bóng đá trẻ Việt Nam lại bước tới World Cup. Lần gần nhất là tấm vé của U.19 Việt Nam có được vào năm 2016, khi lọt tới bán kết U.19 châu Á. Tại U.20 World Cup sau đó 1 năm, U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành điểm số lịch sử nhờ hòa U.20 New Zealand ở trận ra quân.

Cơ hội cọ xát

Vòng chung kết U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển trẻ mạnh nhất thế giới. Đồng nghĩa, U.17 Việt Nam có cơ hội gặp những đối thủ rất mạnh đến từ châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ.

48 đội bóng được chia thành 12 bảng đấu, chọn ra 32 đội (12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất) bước vào vòng knock-out.

U.17 Bồ Đào Nha là nhà vô địch kỳ U.17 World Cup gần nhất (2025), nhờ đánh bại U.17 Áo trong trận chung kết. Đội châu Á tiến xa nhất ở giải năm ngoái là U.17 Nhật Bản, khi lọt tới tứ kết.

U.17 Việt Nam sẽ chuẩn bị chu toàn cho màn "chào sân" U.17 World Cup sau đây 6 tháng. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò Roland là thử thách mang tên U.17 Úc, ở trận chung kết diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5 tại sân King Abdullah Sports City (Ả Rập Xê Út).

Cách đây 1 tháng, U.17 Việt Nam thắng U.17 Úc (2-1) tại bán kết Đông Nam Á 2026.