Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam không phải đá vòng loại World Cup, Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch cực hay

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/05/2026 08:35 GMT+7

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết U.17 Việt Nam không phải tham dự vòng loại World Cup trong thời gian tới nhờ suất dự U.17 World Cup 2026, đồng thời khẳng định VFF sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ với nhiều sân chơi mới.

U.17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE ở lượt cuối bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Không chỉ giành quyền vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland còn vượt qua U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng với 6 điểm. Thành tích này giúp bóng đá trẻ Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như truyền thông quốc tế.

U.17 Việt Nam không phải đá vòng loại World Cup, Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch cực hay- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và chúc mừng U.17 Việt Nam sau trận

Sau chiến tích của đội tuyển U.17 Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển bóng đá trẻ trong thời gian tới.

U.17 Việt Nam lợi thế lớn sau vé World Cup lịch sử

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, với việc góp mặt tại U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ không phải tham dự vòng loại World Cup 2027 trong chu kỳ kế tiếp.

Đây được xem là lợi thế rất lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam, bởi các cầu thủ sẽ có thêm thời gian tập trung chuẩn bị chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn thay vì phải căng sức cho vòng loại.

U.17 Việt Nam giành vé World Cup, HLV Cristiano Roland tiết lộ 'bí kíp'

Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá thành tích của U.17 Việt Nam là kết quả từ quá trình đầu tư có định hướng trong nhiều năm qua. Theo người đứng đầu VFF, điều quan trọng nhất lúc này là tiếp tục duy trì đà phát triển để tạo ra nguồn lực kế cận ổn định cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Chủ tịch VFF cũng nhấn mạnh, lứa cầu thủ hiện tại cho thấy tiềm năng rất lớn nếu được tạo điều kiện thi đấu và phát triển trong môi trường phù hợp.

VFF lần đầu tổ chức giải U.16 theo mô hình league cho CLB chuyên nghiệp

Bên cạnh thành công của đội tuyển U.17 Việt Nam, VFF cũng đã lên kế hoạch tiếp tục đầu tư mạnh cho các lứa U.15 và U.16 trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, ông Trần Quốc Tuấn tiết lộ năm 2026 sẽ là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tổ chức giải U.16 theo mô hình league dành cho các CLB chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, giải đấu mới sẽ tạo thêm môi trường thi đấu cọ xát thường xuyên cho các cầu thủ trẻ, giúp nâng cao bản lĩnh thi đấu cũng như tích lũy kinh nghiệm thực chiến từ sớm.

VFF kỳ vọng sân chơi này sẽ góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U.17 châu Á 2027, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá trẻ Việt Nam.

U.17 Việt Nam không phải đá vòng loại World Cup, Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch cực hay- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam đã có trận đấu quá quả cảm để giành vé vào tứ kết châu Á

ẢNH: VFF

Trước đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland sau màn ngược dòng đầy cảm xúc trước U.17 UAE. Để động viên thành tích lịch sử của đội tuyển U.17 Việt Nam, thường trực VFF quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho toàn đội.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở vòng tứ kết giải U.17 châu Á lúc 0 giờ ngày 17.5. Đây là đối thủ mà đội bóng của HLV Cristiano Roland từng đánh bại tại giải U.17 Đông Nam Á cách đây không lâu.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.17 Việt Nam thành cơn ác mộng với UAE, đội tuyển Việt Nam cũng làm được điều tuyệt vời như thế?

Đánh bại U.17 UAE không chỉ giúp thầy trò HLV Roland giành vé dự World Cup mà còn khiến bóng đá trẻ của Việt Nam trở thành cơn ác mộng với đội bóng Tây Á.

HLV Roland phát biểu cực chất về U.17 Việt Nam, kỳ vọng lớn lao sẽ tiếp tục đánh bại Úc

Báo UAE: 'Bản lĩnh và tinh thần tuyệt vời của U.17 Việt Nam khiến chúng ta bị loại đau đớn'

Khám phá thêm chủ đề

CHỦ TỊCH VFF TRẦN QUỐC TUẤN U.17 Việt Nam World Cup U.17 Vòng loại World Cup U.17 HLV Roland tứ kết U.17 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận