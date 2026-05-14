U.17 Việt Nam không phải đá vòng loại World Cup, Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch cực hay

U.17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE ở lượt cuối bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Không chỉ giành quyền vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland còn vượt qua U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng với 6 điểm. Thành tích này giúp bóng đá trẻ Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như truyền thông quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và chúc mừng U.17 Việt Nam sau trận

Sau chiến tích của đội tuyển U.17 Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển bóng đá trẻ trong thời gian tới.

U.17 Việt Nam lợi thế lớn sau vé World Cup lịch sử

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, với việc góp mặt tại U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ không phải tham dự vòng loại World Cup 2027 trong chu kỳ kế tiếp.

Đây được xem là lợi thế rất lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam, bởi các cầu thủ sẽ có thêm thời gian tập trung chuẩn bị chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn thay vì phải căng sức cho vòng loại.

U.17 Việt Nam giành vé World Cup, HLV Cristiano Roland tiết lộ 'bí kíp'

Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá thành tích của U.17 Việt Nam là kết quả từ quá trình đầu tư có định hướng trong nhiều năm qua. Theo người đứng đầu VFF, điều quan trọng nhất lúc này là tiếp tục duy trì đà phát triển để tạo ra nguồn lực kế cận ổn định cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Chủ tịch VFF cũng nhấn mạnh, lứa cầu thủ hiện tại cho thấy tiềm năng rất lớn nếu được tạo điều kiện thi đấu và phát triển trong môi trường phù hợp.

VFF lần đầu tổ chức giải U.16 theo mô hình league cho CLB chuyên nghiệp

Bên cạnh thành công của đội tuyển U.17 Việt Nam, VFF cũng đã lên kế hoạch tiếp tục đầu tư mạnh cho các lứa U.15 và U.16 trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, ông Trần Quốc Tuấn tiết lộ năm 2026 sẽ là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tổ chức giải U.16 theo mô hình league dành cho các CLB chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, giải đấu mới sẽ tạo thêm môi trường thi đấu cọ xát thường xuyên cho các cầu thủ trẻ, giúp nâng cao bản lĩnh thi đấu cũng như tích lũy kinh nghiệm thực chiến từ sớm.

VFF kỳ vọng sân chơi này sẽ góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U.17 châu Á 2027, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá trẻ Việt Nam.

U.17 Việt Nam đã có trận đấu quá quả cảm để giành vé vào tứ kết châu Á ẢNH: VFF

Trước đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland sau màn ngược dòng đầy cảm xúc trước U.17 UAE. Để động viên thành tích lịch sử của đội tuyển U.17 Việt Nam, thường trực VFF quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho toàn đội.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở vòng tứ kết giải U.17 châu Á lúc 0 giờ ngày 17.5. Đây là đối thủ mà đội bóng của HLV Cristiano Roland từng đánh bại tại giải U.17 Đông Nam Á cách đây không lâu.