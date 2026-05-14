Bước ngoặt quan trọng của Ngô Đăng Khoa

Sáng 13.5, Phó giám đốc Công an (CA) TP.HCM, Chủ tịch CLB CA TP.HCM Trần Hồng Minh cùng Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ trao quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch VN cho Ngô Đăng Khoa. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng để chân sút sinh năm 2006 tiến gần giấc mơ khoác áo U.23 VN ngay ASIAD 20 diễn ra tháng 9 ở Nhật Bản. Được biết trong vài ngày tới, cầu thủ sinh tại Perth (Úc), có bố mẹ đều gốc Việt, sẽ nhận được CCCD cũng như hộ chiếu VN. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang tích cực liên hệ BTC ASIAD 20 để bổ sung giấy tờ với hy vọng Khoa sẽ đủ điều kiện ra sân tại ASIAD 20, cũng như kịp góp mặt trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc vào đầu tháng 7.

Ngô Đăng Khoa chính thức trở thành công dân VN ẢNH: QUỐC VIỆT

Chuẩn bị bước sang tuổi 20 vào ngày 30.6 tới, Ngô Đăng Khoa được xem là một trong những cầu thủ trẻ Việt kiều có màn trình diễn ấn tượng nhất ở V-League 2025 - 2026. Dù đến V-League vào giai đoạn lượt về, nhưng chàng trai chỉ cao 1,65 m nhanh chóng tạo được niềm tin với đồng đội và trở thành trụ cột nhờ khả năng thích ứng và lối chơi giàu đột biến. Đến lúc này, anh đã có 3 bàn thắng giúp CLB CA TP.HCM giành trọn 9 điểm trong 3 chiến thắng trước PVF-CAND (2-1, 1-0) và HAGL (1-0). Sau những gì đã và đang thể hiện ở V-League 2025 - 2026, Khoa được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công U.23 VN. Khi đó, trong tay HLV Kim Sang-sik sẽ là bộ ba tấn công gồm trung phong cắm Lê Phát và bộ đôi Khoa Ngô - Văn Thuận giàu đột biến ở hai biên cùng với Quốc Việt có thể đá linh hoạt từ biên trái bó vào trung tâm. Rõ ràng tiềm năng của những mũi tấn công này là rất lớn.

Ngô Đăng Khoa chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy biết ơn khi chính thức trở thành công dân VN. Cảm giác đầu tiên là thực sự trân trọng và muốn cảm ơn đến ban lãnh đạo, BHL và các đồng đội ở CLB CA TP.HCM đã giúp đỡ rất nhiều để tôi nhận được quyết định trở thành công dân VN. Suốt thời gian qua, nhờ mọi người ở CLB CA TP.HCM mà tôi đã thích ứng nhanh chóng với khí hậu, môi trường, con người và bóng đá tại TP.HCM cũng như VN". Những ngày qua, anh đang tập luyện tích cực để cùng CLB CA TP.HCM tiếp đón CLB Đà Nẵng ở vòng 23 V-League 2025 - 2026 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương ngày 15.5.

Đăng Khoa nói thêm: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được thi đấu cho U.23 và đội tuyển VN. Tôi hy vọng các vấn đề thủ tục sẽ sớm được giải quyết để có thể góp mặt ở ASIAD 20 sắp tới, xa hơn là SEA Games 34 năm 2027 và VCK U.23 châu Á 2028 (đồng thời là vòng loại Olympic Los Angeles 2028). Tôi tin mình có thể đóng góp cho U.23 VN cũng như xa hơn là đội tuyển VN, nơi quy tụ những cầu thủ rất giỏi như Quang Hải, Đình Bắc... Tôi đã xem họ thi đấu rất nhiều và rõ ràng đội tuyển VN đang mạnh lên từng ngày. Bóng đá rất được yêu thích ở VN. Tôi tin sẽ sớm đến ngày VN tham dự Olympic, World Cup và mong rằng mình sẽ là một phần của tập thể đó".