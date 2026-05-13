Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa chính thức trở thành công dân Việt Nam: Lòng biết ơn dâng trào

Tiểu Bảo
13/05/2026 10:41 GMT+7

Sáng 13.5, Sở Tư pháp TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ chính thức trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đến 2 cầu thủ Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa.

Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa chính thức trở thành công dân Việt Nam: Lòng biết ơn dâng trào- Ảnh 1.

Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa nhận quyết định từ Chủ tịch nước

ảnh: Quốc Việt

Lê Giang Patrik: Giấc mơ trở thành sự thật!

Tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM, đích thân Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ và Phó giám đốc Công an TP.HCM (CA TP.HCM) Trần Hồng Minh - Chủ tịch CLB CA TP.HCM đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đến 2 cầu thủ Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ cho biết: "Chúc mừng Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam. Hôm nay, tại buổi lễ trang trọng này, thay mặt Sở Tư pháp TP.HCM, tôi nhiệt liệt chúc mừng các ông đã chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch nước.

Việc được nhập quốc tịch Việt Nam không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của mỗi cá nhân và gia đình, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi trở thành công dân của nước CHXHCN Việt Nam - một quốc gia hòa bình, đoàn kết, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và luôn coi trọng các giá trị nhân văn.

Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa chính thức trở thành công dân Việt Nam: Lòng biết ơn dâng trào- Ảnh 2.

Lãnh đạo CLB CA TP.HCM, HLV Phùng Thanh Phương và đội trưởng Tiến Linh chúc mừng ngày vui của Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa

ảnh: Quốc Việt

Trong thời gian qua, các ông đã lựa chọn Việt Nam là nơi sinh sống, lao động, học tập và gắn bó lâu dài. Điều đó thể hiện sự tình cảm, sự tin tưởng và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thể những người nhập quốc tịch Việt Nam nhanh chóng hòa nhập, ổn định cuộc sống và phát huy năng lực của mình trong cộng đồng xã hội".

Cá nhân Lê Giang Patrick rất xúc động sau khi nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam, điều anh mô tả là giấc mơ đã trở thành sự thật:"Tôi rất hạnh phúc và chưa thể tin rằng đây là sự thật khi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Lời đầu tiên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo CLB CA TP.HCM, những thành viên BHL và những đồng đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi trân trọng tất cả mọi người đã góp sức để tôi có thể nhập quốc tịch Việt Nam.

Trở thành công dân Việt Nam là niềm tự hào rất lớn lao. Tôi đã nghĩ đến việc xin trở thành công dân Việt Nam từ rất lâu rồi. Từ lúc này, tôi đã có thể tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu để cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam, ở CLB CA TP.HCM hoặc đội tuyển Việt Nam nếu có cơ hội".

Tiền vệ Ngô Đăng Khoa chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất biết ơn CLB CA TP.HCM đã giúp tôi trở thành công dân Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho đội bóng và xa hơn là các đội tuyển quốc gia. Tôi rất nóng lòng được ra sân thi đấu như một cầu thủ Việt Nam".


U.17 Qatar bị loại: U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa World Cup, phải lưu ý một điều đặc biệt

Thất bại của U.17 Qatar ở vòng bảng U.17 châu Á khiến cục diện đua vé dự World Cup của U.17 Việt Nam có biến động.

