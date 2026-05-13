CLB Đà Nẵng 'ngàn cân treo sợi tóc'

Nỗ lực tự cứu mình

Là đội đá sớm nhất ở vòng 22, CLB Đà Nẵng đã chơi xuất sắc để giành chiến thắng 2-0 trước CLB Becamex TP.HCM.

Ở trận đấu này, các học trò HLV Lê Đức Tuấn chơi rất máu lửa để tự cứu mình. Trong thế "dựa lưng vào sông" để đá, dù không có lực lượng tốt nhưng CLB Đà Nẵng đã chơi kiên cường, tận dụng từng cơ hội để tìm chiến thắng. Công lớn không chỉ thuộc về 2 cầu thủ ghi bàn là Võ Nguyên Hoàng và Milan Makaric, mà các cầu thủ khác như thủ môn Nguyễn Văn Toản, Hồng Phúc, Quế Ngọc Hải, Đình Duy, Minh Quang, Anh Tuấn, Văn Sơn, Phi Hoàng… đều chơi khá hay. Xem đội nhà đá với CLB Becamex TP.HCM, người hâm mộ Đà Nẵng cho rằng nếu như các cầu thủ của họ đá như thế này từ đầu giải thì bây giờ đã có thể có được số điểm an toàn.

Các cầu thủ Đà Nẵng đang rất nỗ lực để có thể trụ hạng ẢNH: ĐÔNG NGHI

CLB Đà Nẵng đã chiến thắng, lấy trọn 3 điểm quý giá trên sân nhà, thế nhưng chỉ 2 ngày sau, trận thắng này không còn nhiều ý nghĩa bởi đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng với họ là CLB PVF-CAND cũng giành chiến thắng 2-1 trên sân khách trước CLB HAGL. Trận thắng của PVF-CAND đẩy Đà Nẵng về lại cuối bảng với 16 điểm, tiếp tục thua PVF-CAND 1 điểm.

Vượt khó

V-League 2025 - 2026 chỉ còn 4 trận để CLB Đà Nẵng nỗ lực trụ hạng thành công. Muốn thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên xếp thứ 13 để giành quyền đá play-off với đội ở giải hạng nhất để tranh quyền đá V-League, thì ít nhất CLB Đà Nẵng phải thắng 2/4 trận còn lại và hy vọng PVF-CAND không có kết quả tốt. Nếu nhìn lại 22 trận đã qua, CLB Đà Nẵng chỉ thắng được 3 trận, có thể thấy việc này gian nan đến nhường nào.

Trước mắt CLB Đà Nẵng là đối thủ CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) ở vòng đấu 23, diễn ra lúc 18 giờ ngày 15.5. CLB CA TP.HCM đang xếp thứ 5 với 32 điểm, rất muốn vươn lên, hoặc giữ vị trí tốp 5 ở cuối mùa giải nên cũng chơi rất quyết tâm. Khi HLV Phùng Thanh Phương nắm quyền thay HLV Lê Huỳnh Đức, CLB CA TP.HCM đã chơi hay với chiến thắng 3-1 trước SLNA. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng thường chơi không tốt ở sân khách, nên trận đấu này đội bóng sông Hàn phải nỗ lực để hy vọng có được 1 điểm. 3 trận còn lại, CLB Đà Nẵng lần lượt gặp CLB Hải Phòng (sân nhà), CLB Hà Tĩnh (sân khách) và CLB Thanh Hóa (sân nhà). Đây là 3 đối thủ vừa tầm, vì thế, nếu các cầu thủ Đà Nẵng chơi hay như trận thắng Becamex TP.HCM ở vòng 22 thì hy vọng họ có chiến thắng trước Hải Phòng và Thanh Hóa trên sân Chi Lăng.

Ở vòng 23, PVF-CAND gặp đội mạnh là CLB Hà Nội nên rất khó thắng. Trận thua đau trước Thanh Hóa ở vòng 22 buộc Đỗ Hoàng Hên và các đồng đội phải thắng trận này để đua vào tốp 3 nên chắc chắn PVF-CAND sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong 3 trận còn lại, PVF-CAND gặp Thể Công Viettel (sân khách), Hải Phòng (sân nhà) và SLNA (sân khách) nên có phần khó khăn hơn so với CLB Đà Nẵng. Vì thế, dù đang đứng cuối bảng trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng nếu tiếp tục giữ được phong độ để giành chiến thắng, thì đội bóng bên bờ sông Hàn có thể giành suất đá play-off để có cơ hội trụ hạng thành công.



