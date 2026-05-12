Xuân Son không che giấu sự thật về trận thua CLB Malaysia lượt đi, Nam Định quyết vào chung kết

Xuân Son quyết tâm cực cao

Trong cuộc họp báo trước trận, Xuân Son chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng cho trận đấu ngày mai. Sự chuẩn bị của toàn đội rất tốt và mọi người đều sẵn sàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bởi đây là món quà dành cho người hâm mộ. Với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết chứ không phải bán kết. Đây sẽ là lợi thế lớn dành cho CLB Nam Định với sự cổ vũ của các cổ động viên. Sự ủng hộ tại Thiên Trường luôn rất cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng có một trận đấu thật tốt để giành chiến thắng".

Ánh mắt toát lên sự tự tin của Xuân Son ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ở trận lượt đi, CLB Nam Định nhận thất bại với tỷ số 1-2 trên đất Malaysia. Vì thế, trong lần tái đấu, nhà đương kim vô địch V-League sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Xuân Son không lo lắng về vấn đề này: "CLB Nam Định đã trải qua nhiều trận đấu lớn tại Cúp C2 châu Á cũng như Cúp C1 Đông Nam Á. Tôi tin rằng mọi cầu thủ giỏi đều muốn chơi ở những trận đấu có áp lực cao nhất. Vì vậy chúng tôi rất hứng khởi khi bước vào trận đấu ngày mai".

Chia sẻ về trận lượt đi tại Malaysia, Xuân Son cho biết điều kiện thời tiết và mặt sân đã ảnh hưởng đáng kể tới khả năng thi đấu của toàn đội: "Ở Malaysia trời mưa nhiều và mặt sân không ở trạng thái tốt nhất nên tôi cảm thấy hơi nặng nề khi thi đấu. Nhưng ở trận lượt về này, mọi điều kiện thuận lợi đều đang đứng về phía chúng tôi. Được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là động lực rất lớn".

Khép lại buổi họp báo, Xuân Son nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của trận đấu với người hâm mộ Việt Nam: "Không chỉ là tôi đang thi đấu cho CLB Nam Định, mà CLB Nam Định đang đại diện cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu trận này vì người hâm mộ Việt Nam".

CLB Nam Định cần cải thiện gì?

"Hiện tại toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất và chúng tôi có đầy đủ lực lượng để thi đấu với Selangor", HLV Vũ Hồng Việt nói.

Đánh giá về cách biệt sau trận lượt đi, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng đây không phải trở ngại quá lớn với toàn đội: "Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng với cách biệt cần thiết nhằm giành quyền vào chơi trận chung kết".

HLV Vũ Hồng Việt cho các học trò rèn thêm dứt điểm ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

HLV Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận đội bóng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội sau trận lượt đi tại Malaysia: "Chúng tôi đã họp và rút kinh nghiệm rất kỹ. Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Toàn đội đã có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ làm tốt hơn".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân của Nam Định đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò ở trận gặp CLB Công an Hà Nội gần đây, dù kết quả không như mong muốn: "Dù thất bại nhưng toàn đội đã chơi một trận rất tuyệt vời, từ tinh thần, quyết tâm đến cách vận hành lối chơi. Tôi ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ và hy vọng chúng tôi sẽ mang tinh thần đó vào trận đấu ngày mai để hướng tới chiến thắng".



