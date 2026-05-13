Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội của cố vấn Park Hang-seo được cấp phép dự giải CLB của AFC, nhưng...

Đồng Nguyên Khang
13/05/2026 08:58 GMT+7

Ban Cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam Quyết định cấp phép cho 11 CLB tham dự các Giải đấu cấp CLB AFC mùa giải 2026-2027, trong đó CLB Bắc Ninh cần thêm điều kiện để được dự.

Ngày 12.5, trong cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban Cấp phép quyết định cấp phép cho các CLB tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

Đội của cố vấn Park Hang-seo được cấp phép dự giải CLB của AFC, nhưng...

Thanh Khôi (12) và các đồng đội sẽ không được chơi trên sân nhà Việt Yên, trong trường hợp dự giải của AFC

ẢNH: CLB BẮC NINH

Theo đó, căn cứ vào đơn đăng ký tham gia thực hiện cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 của các CLB, Quy chế cấp phép của AFC, VFF cùng các tài liệu liên quan, Ban Cấp phép đã thống nhất các nội dung sau:

1. Quyết định cấp phép cho 10 CLB Bóng đá tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 do đáp ứng các tiêu chí cấp phép theo quy định. Các CLB bóng đá được cấp phép gồm: Becamex TP.HCM; Công an Hà Nội; Công an TP.HCM; Hà Nội; Hà Tĩnh; HAGL; Nam Định; Ninh Bình; Đà Nẵng; Thể Công - Viettel.

2. Cấp phép có điều kiện cho CLB Bắc Ninh tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027. CLB Bắc Ninh có trách nhiệm đăng ký và sử dụng sân vận động đã được xác định đủ điều kiện làm sân nhà trong trường hợp thi đấu giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

3. Không cấp phép cho 2 CLB tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 do các CLB này không đáp ứng tiêu chí hạng A theo thời gian biểu cấp phép: CLB Hải Phòng, CLB Thanh Hóa.

Theo yêu cầu của AFC, chậm nhất ngày 31.5, VFF báo cáo AFC danh sách các CLB được cấp phép tham dự giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

CLB Đà Nẵng 'ngàn cân treo sợi tóc'

Trận thắng 2-0 trước Becamex TP.HCM những tưởng sẽ giúp CLB Đà Nẵng bứt lên, nhưng sau vòng đấu 22, đội bóng sông Hàn lại trở về vị trí cuối bảng.

