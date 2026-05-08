Cố vấn Park Hang-seo vui như tết vì Bắc Ninh khiến Trường Tươi Đồng Nai lần đầu nếm mùi thất bại

Thế trận giằng co

Trên sân Việt Yên, Trường Tươi Đồng Nai nhập cuộc có phần thận trọng. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng không đẩy quá cao đội hình mà chủ động chơi chậm, thăm dò đối thủ. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, CLB Bắc Ninh thi đấu nhiệt huyết hơn, sẵn sàng dâng cao tấn công.

Các cầu thủ như Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Hải Huy, Ngân Văn Đại, Mai Xuân Quyết... tích cực hoạt động để tạo cơ hội cho tiền đạo ngoại binh Bruno Cunha. Tuy nhiên, ở những tình huống xử lý quyết định, các cầu thủ CLB Bắc Ninh thực hiện không tốt. Đó là lý do hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ông Park Hang-seo đến "tiếp lửa" cho CLB Bắc Ninh ẢNH: FPT PLAY

Hồng Quân có pha chọn vị trí và đánh đầu hiểm hóc ẢNH: CLB BẮC NINH

Rượt đuổi tỷ số kịch tính

Sang hiệp 2, Trường Tươi Đồng Nai lấy lại thế chủ động, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu lên một chút. Phút 52, đại diện Đông Nam bộ có tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên khi Alex Sandro đi bóng lắt léo rồi tung cú sút xa. Bóng đập trúng người hậu vệ CLB Bắc Ninh rồi bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của chân sút người Brazil.

HLV Paulo Foiani tung 2 cầu thủ trẻ là Nguyễn Hồng Quân và Lê Văn Hà vào thay Hải Huy, Eddie Tran với mục tiêu cải thiện thế trận. Phương án này đã phát huy hiệu quả. Phút 70, CLB Bắc Ninh có pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, kết thúc bằng cú đánh đầu của Hồng Quân, cầu thủ vừa vào sân thay người. Nguyễn Văn Trường cũng xứng đáng gặp lời khen với đường tạt bóng hoàn hảo.

Sau bàn thua, HLV Nguyễn Việt Thắng cũng thay người khi tung Đoàn Hải Quân, Nguyễn Quốc Lộc, Sầm Ngọc Đức vào sân để tăng sức chiến đấu cho Trường Tươi Đồng Nai. Đội đầu bảng giải hạng nhất bắt đầu gây được nhiều sức ép hơn.

Ông Park cũng đã có những giây phút lo lắng khi trận đấu diễn ra quá căng thẳng ẢNH: FPT PLAY

Phút 86, từ một quả tạt bóng bên cánh trái của đội khách, trung vệ Lê Văn Hà, người giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á cùng U.23 Việt Nam để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, khiến CLB Bắc Ninh chịu quả phạt đền. Ở khoảng cách 11 m, Alex Sandro khéo léo đánh lừa thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, gỡ hòa 1-1 cho Trường Tươi Đồng Nai.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc bằng màn chia điểm, CLB Bắc Ninh lại có bàn thắng quyết định. Phút 90+2, sau quả đá phạt góc bên cánh trái, Bruno, cựu tiền đạo Thể Công Viettel bật cao đánh đầu dũng mãnh. Trung vệ Nguyễn Thành Lộc nỗ lực phá bóng, nhưng nỗ lực ấy lại trở thành bàn phản lưới.

Chung cuộc, CLB Bắc Ninh giành chiến thắng 2-1, qua đó khiến Trường Tươi Đồng Nai nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn đứng đầu bảng với 41 điểm nhưng khoảng cách giữa 2 đội cũng chỉ còn là 3 điểm.