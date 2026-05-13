Ngô Đăng Khoa đếm từng ngày chờ được khoác áo U.23 Việt Nam: Niềm tin dự Olympic

Ngô Đăng Khoa hạnh phúc khi chính thức trở thành công dân Việt Nam ảnh: Quốc Việt

Ngô Đăng Khoa thèm được khoác áo U.23 Việt Nam

Sáng 13.5 chắc chắn sẽ là cột mốc cực kỳ đặc biệt với cá nhân Ngô Đăng Khoa, khi tại trụ sở Sở Tư pháp TP.HCM, anh đã được Chủ tịch CLB CA TP.HCM, Phó giám đốc CA TP.HCM Trần Hồng Minh và Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ trao quyết định từ Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Mọi thứ đang diễn ra với tốc độ nhanh và ấn tượng cho Ngô Đăng Khoa, chàng cầu thủ có bề ngoài nhỏ bé sinh năm 2006 nhưng sở hữu trái tim mạnh mẽ đang để lại những dấu ấn đáng chú ý kể từ khi hồi hương và khoác áo CLB CA TP.HCM.

Đến lúc này, Ngô Đăng Khoa đã có 3 bàn thắng cho CLB CA TP.HCM, đều là những pha lập công mang tính quyết định giúp đem về 9 điểm cho đội bóng công an, trong 3 chiến thắng sít sao trước PVF-CAND (2-1, 1-0) và HAGL (1-0).

Khoa Ngô sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho hàng công U.23 Việt Nam ảnh: Khả Hòa

Dù thể hình không cao to, nhưng tinh thần thi đấu mạnh mẽ và không biết sợ của chàng trai sinh tại Perth (Úc), có bố mẹ là người gốc Việt, đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập rất nhanh vào bóng đá Việt Nam và đã trở thành một thành viên quan trọng của CLB CA TP.HCM.

Chính thức trở thành công dân Việt Nam sẽ là một bước ngoặt quan trọng, giúp chàng trai cao 1,65 m này có thể toàn tâm ý, dồn 100% sức lực và niềm tin chinh phục các cột mốc cao hơn cho CLB CA TP.HCM và xa hơn là HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy biết ơn khi nhận quyết định nhận quốc tịch Việt Nam. Cảm giác đầu tiên là thực sự trân trọng và muốn cảm ơn đến ban lãnh đạo, BHL và các đồng đội ở CLB CA TP.HCM đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi trở thành công dân Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa đã ghi 3 bàn thắng cho CLB CA TP.HCM ở lượt về V-League 2025 - 2026 ảnh: Khả Hòa

Suốt thời gian qua, nhờ mọi người ở CLB CA TP.HCM mà Khoa đã thích ứng nhanh chóng với khí hậu, môi trường, con người và bóng đá tại TP.HCM cũng như Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc. Nói thật, Ngô Đăng Khoa đếm từng ngày chờ khoác U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Tôi rất nóng lòng được thi đấu cho U.23 Việt Nam tại ASIAD 20 sắp tới, xa hơn là SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027 và VCK U.23 châu Á 2028 cũng là vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Tôi tin tưởng nếu giữ được đà phát triển như hiện tại, Việt Nam sẽ có thể góp mặt ở Olympic và xa hơn là World Cup".

Được biết những ngày qua Ngô Đăng Khoa đang tích cực chuẩn bị để sẵn sàng cùng CLB CA TP.HCM tiếp đón CLB Đà Nẵng ở vòng 23 V-League 2025 - 2026 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương ngày 15.5.