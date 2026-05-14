FIFA hân hoan chào mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, tiết lộ những thông tin đặc biệt

Lịch sử gọi tên U.17 Việt Nam

Trên trang chủ, FIFA nhấn mạnh: “Đây sẽ là một ngày đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, khi các chiến binh sao vàng trẻ tuổi lần đầu tiên giành được tấm vé dự World Cup U.17 nhờ chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE”.

FIFA dành nhiều dòng để mô tả màn ngược dòng giàu cảm xúc của U.17 Việt Nam. FIFA bình luận: “Đội bóng Tây Á khởi đầu như mơ khi Sultan Nasir Al Mheiri ghi bàn chỉ sau ít phút đầu tiên. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland đã cho thấy bản lĩnh đáng nể khi liên tiếp đáp trả bằng những pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương để dẫn ngược 2-1. Kịch tính được đẩy lên cao khi UAE gỡ hòa nhờ công của Adam Mahrous. Nhưng đúng vào thời điểm áp lực lớn nhất, Nguyễn Mạnh Cường bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng lịch sử cho U.17 Việt Nam”.

U.17 Việt Nam lần đầu tiên dự U.17 World Cup ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRANG CHỦ FIFA

FIFA nhấn mạnh: “Đêm đó thuộc về Việt Nam và họ đã giành chiến thắng cảm xúc. U.17 Việt Nam cũng trở thành đội tuyển Đông Nam Á duy nhất góp mặt tại FIFA U.17 World Cup 2026”.

U.17 World Cup 2026 cũng là giải đấu mang tính lịch sử của bóng đá trẻ thế giới. Lần đầu tiên, giải đấu có tới 48 đội tuyển tham dự, mở rộng đáng kể quy mô so với trước đây. Đây cũng là năm thứ hai FIFA áp dụng thể thức tổ chức thường niên trong giai đoạn 2025-2029, nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát cho các nền bóng đá trẻ.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12.2026. Qatar trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai liên tiếp 5 kỳ U.17 World Cup, tận dụng hệ thống sân vận động và cơ sở vật chất hiện đại từng phục vụ World Cup 2022.

Theo xác nhận từ FIFA: “Khu vực châu Á hiện đã chốt đủ 9 đại diện dự vòng chung kết gồm chủ nhà Qatar cùng các đội: Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Uzbekistan, Hàn Quốc và Việt Nam. Trước đó, cùng thời điểm U.17 Việt Nam làm nên lịch sử, U.17 Hàn Quốc cũng hòa U.17 Yemen để nối dài chuỗi kỷ lục 4 kỳ dự World Cup liên tiếp. Dự kiến, lễ bốc thăm vòng chung kết U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 21.5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ)".