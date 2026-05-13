Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Tiết lộ tiền công FIFA trả cho CLB có cầu thủ dự World Cup: Tăng phi mã, hậu hĩnh phát sốt

Giang Lao
Giang Lao
13/05/2026 13:43 GMT+7

Theo Infobae, chỉ riêng vòng bảng, FIFA sẽ phải chi khoảng 312 triệu USD để trả cho các CLB có cầu thủ (nằm trong danh sách 26 người chính thức ở đội tuyển), khi thi đấu tại World Cup 2026.

Mỗi ngày FIFA trả công cầu thủ gần 11.000 USD/người (khoảng 289 triệu đồng)

Với FIFA, việc các cầu thủ ở các CLB được chọn vào danh sách đội tuyển thi đấu ở World Cup, sẽ được xem là hình thức "cho mượn", và cơ quan bóng đá thế giới sẽ trả công cho họ trong suốt thời gian có mặt ở giải đấu.

Tiết lộ tiền công FIFA trả cho CLB có cầu thủ dự World Cup: Tăng phi mã, hậu hĩnh phát sốt- Ảnh 1.

Messi và đội tuyển Argentina chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026. Họ sẽ chính thức tập trung từ ngày 1.6, và sẽ được FIFA trả công

Ảnh: Reuters

Bao gồm, từ ngày cầu thủ đến trại huấn luyện của đội tuyển cho đến khi ra về. Cụ thể, các đội tuyển phải có mặt tại trại huấn luyện của mình 5 ngày trước khi thi đấu trận đầu tiên ở World Cup. Đây cũng là thời điểm FIFA bắt đầu tính công cầu thủ mỗi ngày, cho đến khi họ không còn thi đấu tại giải.

Tại World Cup 2026, mỗi cầu thủ sẽ được FIFA trả công mỗi ngày lên đến gần 11.000 USD/người. Con số này tăng 70% so với kỳ World Cup 2022 ở Qatar. Với cầu thủ cùng đội tuyển của mình thi đấu 3 trận ở vòng bảng và không may bị loại sớm, thì mỗi CLB có cầu thủ góp mặt cũng sẽ nhận được khoản tiền tổng cộng khoảng 250.000 USD cho mỗi cầu thủ.

CLB càng có nhiều cầu thủ dự World Cup thì họ có thể kiếm được hàng triệu USD từ FIFA. Thậm chí, khi cầu thủ được triệu tập thi đấu ở vòng loại, nhưng không đủ điều kiện được chọn thi đấu ở vòng chung kết, vẫn được FIFA trả công. 

Tại World Cup 2022, Man City là CLB hưởng lợi nhiều nhất từ việc cho FIFA "mượn" cầu thủ thi đấu ở World Cup, khi thu lại gần 4,6 triệu USD.

Do đó, tính riêng vòng bảng World Cup 2026, FIFA có thể chi đến 312 triệu USD để chi trả cho các CLB có cầu thủ tham thi đấu. Với 48 đội tuyển và mỗi đội đăng ký chính thức 26 cầu thủ, sẽ có tổng cộng 1.248 cầu thủ tham gia thi đấu ở World Cup 2026. Tất cả họ đều được FIFA trả công.

Sau vòng bảng, mỗi cầu thủ được trả công khoảng 250.000 USD/người. Nếu vào tứ kết, số tiền công này cũng sẽ tăng lên khoảng 500.000 USD/cầu thủ. Còn vào đến chung kết và đoạt chức vô địch, mỗi cầu thủ được trả công hậu hĩnh lên đến 750.000 USD/người.

Tổng số tiền FIFA dự kiến phân bổ cho tất cả các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026 lên đến hơn 355 triệu USD. Tại World Cup 2022, con số này chỉ vào khoảng 209 triệu USD, do khi đó giải đấu có 32 đội. 

World Cup 2026 tăng 48 đội, vì vậy chi phí trả công CLB có cầu thủ thi đấu đã tăng lên đáng kể. Nếu World Cup 2030 tăng 64 đội như các báo cáo gần đây, chắc chắn chi phí trả công của FIFA cũng sẽ tăng lên.

"World Cup rõ ràng không chỉ mang lại lợi ích cho các đội tuyển và cầu thủ. Các CLB cũng được hưởng phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lớn nhất trong bóng đá thế giới từ FIFA", Infobae nhấn mạnh.

Tin liên quan

Thái Lan chưa duyệt ngân sách 40 triệu USD mua bản quyền World Cup, CĐV lo sốt vó

Thái Lan chưa duyệt ngân sách 40 triệu USD mua bản quyền World Cup, CĐV lo sốt vó

Chính phủ Thái Lan dự kiến duyệt khoản ngân sách 1,3 tỉ baht (khoảng 40 triệu USD) để mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 phục vụ người dân, nhưng một số báo cáo cho biết, ngân sách này vẫn chưa được duyệt khiến CĐV lo sốt vó.

Al Nassr chưa thể sớm vô địch Saudi Pro League dù chỉ còn cách ‘một gang tay’: Ronaldo nói điều bất ngờ!

Messi nói cực hay về ông bạn chí cốt Neymar, dự đoán World Cup sẽ vô khối bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

World Cup FIFA Argentina Lịch thi đấu World Cup World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận