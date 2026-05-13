Tiết lộ tiền công FIFA trả cho CLB có cầu thủ dự World Cup: Tăng phi mã, hậu hĩnh phát sốt

Mỗi ngày FIFA trả công cầu thủ gần 11.000 USD/người (khoảng 289 triệu đồng)

Với FIFA, việc các cầu thủ ở các CLB được chọn vào danh sách đội tuyển thi đấu ở World Cup, sẽ được xem là hình thức "cho mượn", và cơ quan bóng đá thế giới sẽ trả công cho họ trong suốt thời gian có mặt ở giải đấu.

Messi và đội tuyển Argentina chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026. Họ sẽ chính thức tập trung từ ngày 1.6, và sẽ được FIFA trả công

Bao gồm, từ ngày cầu thủ đến trại huấn luyện của đội tuyển cho đến khi ra về. Cụ thể, các đội tuyển phải có mặt tại trại huấn luyện của mình 5 ngày trước khi thi đấu trận đầu tiên ở World Cup. Đây cũng là thời điểm FIFA bắt đầu tính công cầu thủ mỗi ngày, cho đến khi họ không còn thi đấu tại giải.

Tại World Cup 2026, mỗi cầu thủ sẽ được FIFA trả công mỗi ngày lên đến gần 11.000 USD/người. Con số này tăng 70% so với kỳ World Cup 2022 ở Qatar. Với cầu thủ cùng đội tuyển của mình thi đấu 3 trận ở vòng bảng và không may bị loại sớm, thì mỗi CLB có cầu thủ góp mặt cũng sẽ nhận được khoản tiền tổng cộng khoảng 250.000 USD cho mỗi cầu thủ.

CLB càng có nhiều cầu thủ dự World Cup thì họ có thể kiếm được hàng triệu USD từ FIFA. Thậm chí, khi cầu thủ được triệu tập thi đấu ở vòng loại, nhưng không đủ điều kiện được chọn thi đấu ở vòng chung kết, vẫn được FIFA trả công.

Tại World Cup 2022, Man City là CLB hưởng lợi nhiều nhất từ việc cho FIFA "mượn" cầu thủ thi đấu ở World Cup, khi thu lại gần 4,6 triệu USD.

Do đó, tính riêng vòng bảng World Cup 2026, FIFA có thể chi đến 312 triệu USD để chi trả cho các CLB có cầu thủ tham thi đấu. Với 48 đội tuyển và mỗi đội đăng ký chính thức 26 cầu thủ, sẽ có tổng cộng 1.248 cầu thủ tham gia thi đấu ở World Cup 2026. Tất cả họ đều được FIFA trả công.

Sau vòng bảng, mỗi cầu thủ được trả công khoảng 250.000 USD/người. Nếu vào tứ kết, số tiền công này cũng sẽ tăng lên khoảng 500.000 USD/cầu thủ. Còn vào đến chung kết và đoạt chức vô địch, mỗi cầu thủ được trả công hậu hĩnh lên đến 750.000 USD/người.

Tổng số tiền FIFA dự kiến phân bổ cho tất cả các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026 lên đến hơn 355 triệu USD. Tại World Cup 2022, con số này chỉ vào khoảng 209 triệu USD, do khi đó giải đấu có 32 đội.

World Cup 2026 tăng 48 đội, vì vậy chi phí trả công CLB có cầu thủ thi đấu đã tăng lên đáng kể. Nếu World Cup 2030 tăng 64 đội như các báo cáo gần đây, chắc chắn chi phí trả công của FIFA cũng sẽ tăng lên.

"World Cup rõ ràng không chỉ mang lại lợi ích cho các đội tuyển và cầu thủ. Các CLB cũng được hưởng phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lớn nhất trong bóng đá thế giới từ FIFA", Infobae nhấn mạnh.