Al Nassr chưa thể sớm vô địch Saudi Pro League dù chỉ còn cách ‘một gang tay’: Ronaldo nói điều bất ngờ!

Cơ hội vẫn trong tay Ronaldo và Al Nassr

Bàn thua phút cuối của Al Nassr do thủ môn Bento tự phản lưới nhà trong một tình huống không mấy nguy hiểm ở phút 90+9. Bên ngoài sân, Ronaldo chứng kiến bàn thua sốc một cách thẩn thờ và đầy thất vọng. Danh thủ người Bồ Đào Nha trước đó được thay ra ở phút 83 khi đội nhà đang dẫn trước tỷ số 1-0 do Mohamed Simakan ghi phút 37, và nắm chắc chiến thắng trong tay để lên ngôi vô địch ngay sân nhà.

Ronaldo thất vọng, nhưng cơ hội vô địch vẫn trong tầm tay với Al Nassr Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, pha phản lưới nhà của thủ môn Bento khiến mọi hy vọng đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League của Ronaldo và Al Nassr trên sân nhà chật kín 26.000 khán giả, đành phải gác lại. Al Nassr vẫn đang hơn Al Hilal 5 điểm trong cuộc đua vô địch (83 so với 78), nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Giải Saudi Pro League chỉ còn một vòng đấu nữa là khép lại. Với Al Nassr, cơ hội tự quyết ngôi vô địch vẫn trong tay họ với trận đấu cuối gặp Damac Club trên sân nhà lúc 1 giờ ngày 22.5. Nếu thắng, Ronaldo và Al Nassr lên ngôi vô địch mà không cần chờ đến hai kết quả của Al Hilal (còn gặp Neom SC và Al Fayha), những đội xếp giữa bảng và đã hết động lực.

Tuy nhiên, đối thủ của Al Nassr là Damac Club lại có động lực thi đấu, khi đội bóng này rất cần điểm để an toàn trụ hạng, nên Ronaldo và đồng đội cũng phải hết sức tập trung để giành trận thắng cần thiết.

"Giấc mơ đã gần kề. Cố lên, chúng ta chỉ còn một bước nữa thôi! Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ tuyệt vời tối nay!", Ronaldo bày tỏ bằng thông điệp trên mạng xã hội, sau khi thể hiện hình ảnh đầy thất vọng ở những phút cuối trận để hòa Al Hilal.

Tình thế cũng đang giúp Ronaldo và Al Nassr sẽ có cơ hội đăng quang hai chức vô địch liên tiếp ngay sắp tới đây, đó là trận chung kết giải AFC Champions League Two gặp CLB Gamba Osaka của Nhật Bản lúc 0 giờ 45 ngày 17.5 trên sân nhà. Sau đó, lúc 1 giờ ngày 22.5, họ sẽ tiếp đón Damac Club (cũng trên sân nhà) để định đoạt luôn ngôi vô địch Saudi Pro League ở ngày cuối mùa giải.