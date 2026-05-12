Ronaldo bất ngờ lên tiếng trước trận quyết đấu ngôi vô địch Saudi Pro League

Căng thẳng gia tăng, Ronaldo kêu gọi CĐV hỗ trợ

Ngày 12.5, Ronaldo bất ngờ viết thông điệp kêu gọi CĐV CLB Al Nassr hỗ trợ trong trận đại chiến với Al Hilal định đoạt ngôi vô địch Saudi Pro League, với những lời lẽ bộc bạch một cách chân tình nhất.

Ronaldo kêu gọi CĐV CLB Al Nassr hỗ trợ trước trận đấu sống còn với Al Hilal Ảnh: Reuters

"Sự ủng hộ của các bạn đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi mỗi tuần. Trên sân vận động, ở nhà và khắp mọi nơi trên thế giới. Nguồn năng lượng đó luôn đồng hành cùng chúng tôi trên sân cỏ. Hãy làm cho điều đó có ý nghĩa. Vì chúng tôi. Vì các bạn. Vì Nassr. Hẹn gặp lại ngày mai", Ronaldo viết thông điệp trên mạng xã hội X.

Ronaldo và Al Nassr đang hơn đội nhì bảng Al Hilal 5 điểm trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026 (82 so với 77). Nhưng đội của Ronaldo đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Trận gặp giữa Al Nassr và Al Hilal lúc 1 giờ ngày 13.5 (giờ Việt Nam) sẽ có tính quyết định. Nếu Al Nassr giành chiến thắng, họ sẽ vô địch khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là mùa giải kết thúc. Nhưng ngược lại, nếu thất bại, Ronaldo và Al Nassr sẽ đối mặt với nguy cơ rất lớn đánh mất ngôi vô địch mà họ đã tưởng chừng nắm chắc trong tay suốt rất nhiều vòng đấu trước đây.

Ronaldo cán mốc 100 bàn ở Saudi Pro League, Al Nassr tiến sát chức vô địch

Al Hilal của danh thủ Karim Benzema nếu thắng trận then chốt trước Al Nassr, họ sẽ rút ngắn khoảng cách còn 2 điểm, và vẫn còn hai trận đấu trong tay, nếu tiếp tục giành chiến thắng, họ sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch. Trong khi Al Nassr sau trận gặp Al Hilal, chỉ còn 1 trận còn lại ở Saudi Pro League.

Do đó, trận Al Nassr gặp Al Hilal chính là trận chung kết sống còn với Ronaldo và đồng đội để giữ cơ hội vô địch. Trước trận đấu này, Al Nassr có ưu thế sân nhà, phía Al Hilal đã gây áp lực đòi ban tổ chức Saudi Pro League phải thuê trọng tài ngoại điều hành trận đấu, do lo ngại sự thiên vị của các trọng tài nội từng xảy ra ở vài trận trước đây liên quan đến đội của Ronaldo.

Mặc dù vậy, phía Al Nassr từ chối đề nghị, và yêu cầu Saudi Pro League giữ nguyên kế hoạch bổ nhiệm các trọng tài trong nước điều hành trận đấu. Saudi Pro League hiện chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào và danh sách các trọng tài vẫn đang giữ bí mật cho đến trước trận đấu.

Ronaldo hiện đã ghi bàn thứ 100 tại giải Saudi Pro League, và đã có 971 bàn trong sự nghiệp, giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử. Nếu cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League, cũng là chức vô địch đầu tiên của danh thủ này kể từ khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu, Ronaldo còn sẽ được nhận khoản tiền thưởng lên đến 11 triệu USD.

Bên cạnh cuộc đua vô địch Saudi Pro League, ngay trong tuần này Ronaldo và đồng đội còn có cơ hội đăng quang ngôi vô địch thứ hai, đó là trận chung kết giải AFC Champions League Two gặp CLB Gamba Osaka của Nhật Bản lúc 0 giờ 45 ngày 17.5 cũng trên sân nhà.