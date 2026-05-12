Đội đầu tiên chính thức công bố danh sách thi đấu World Cup 2026

World Cup đã bắt đầu tấp nập

8 năm sau quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2026 cho 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 trong lịch sử và với 48 đội lần đầu tiên, chỉ còn đúng một tháng nữa là khai diễn trên sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City giữa đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6 (giờ Việt Nam).

Ở tuổi 40, Edin Dzeko (phải) góp mặt thi đấu ở World Cup 2026 cùng đội tuyển Bosnia & Herzegovina Ảnh: Reuters

Từ tuần này, World Cup đã bắt đầu tấp nập với các đội tuyển lần lượt gút danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự vòng chung kết. Đội tuyển Bosnia & Herzegovina trở thành đội đầu tiên công bố danh sách, với những cầu thủ trụ cột đã giúp họ giành vé đến World Cup đều đã có mặt, như chân sút kỳ cựu Edin Dzeko (40 tuổi), hay ngôi sao trẻ đang lên và có hai quốc tịch là Ermin Mahmic (21 tuổi, sinh ra tại Áo).

Ngoài ra, thành phần của Bosnia & Herzegovina còn có đa số cầu thủ đang thi đấu tại Đức cho các CLB như Schalke 04 hay VfB Stuttgart, nhưng đáng chú ý nhất là các cầu thủ đang chơi cho CLB ở Ý như Kolasinac, Hadzikadunic hay Muharemovic…

Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup thông qua vòng play-off châu Âu, khi họ đánh bại đối thủ Xứ Wales và đội tuyển Ý lừng danh đều sau các loạt sút luân lưu (đều hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức).

Danh sách 26 cầu thủ Bosnia & Herzegovina chính thức dự World Cup 2026 Ảnh: LĐBĐ Bosnia & Herzegovina/X

Tại World Cup 2026, Bosnia & Herzegovina nằm ở bảng B, họ sẽ có vinh dự thi đấu trận khai mạc thứ hai tại giải khi gặp đội đồng chủ nhà Canada trên sân BMO Field ở Toronto lúc 2 giờ ngày 13.6. Sau đó, họ đến Mỹ gặp đội Thụy Sĩ lúc 2 giờ ngày 19.6 và trận cuối vòng bảng gặp Qatar lúc 2 giờ ngày 25.6.

Sau Bosnia & Herzegovina, các đội tuyển dự kiến sẽ công bố chính thức danh sách dự World Cup 2026 ngay trong tuần này gồm DR Congo, Thụy Điển, Pháp, New Zealand, Bỉ, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Tunisia và Hàn Quốc.

Messi, Ronaldo hướng đến kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp

Trong khi đó, với 2 đội bóng lớn của Nam Mỹ, Brazil và Argentina chỉ mới công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ. Các đội này sẽ phải gút danh sách trước thời điểm 30.5 theo quy định của FIFA. Với đội tuyển Brazil, Neymar vẫn có mặt sau khi ngôi sao trẻ Estevao chia tay vì chấn thương. Quyết định Neymar có dự World Cup hay không sẽ do HLV Ancelotti công bố vào tuần tới.

Messi tham dự World Cup 2026 với phong độ và thể lực đạt 100% Ảnh: Reuters

Đội tuyển Argentina vắng 6 cầu thủ từng vô địch ở Qatar 2022, đáng tiếc nhất là Paulo Dybala, còn Di Maria đã chia tay sự nghiệp quốc tế. Trong danh sách sơ bộ của Albiceleste dĩ nhiên là phải có Messi, danh thủ sẽ có kỳ tham dự World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, bên cạnh còn có thủ môn Ochoa của Mexico và đương nhiên, danh thủ Ronaldo của Bồ Đào Nha cũng góp mặt.

Trong một diễn biến khác liên quan World Cup 2026, đội tuyển Iran xác định tham dự, nhưng lại đưa thêm 10 điều kiện cho FIFA cần đảm bảo an toàn cho họ khi đến Mỹ tham gia giải đấu. Hiện FIFA chưa lên tiếng phản hồi.

Với đội tuyển Curacao lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, nhưng họ lại tự gây xáo trộn nội bộ với việc bất ngờ sa thải HLV Fred Rutten vì vấn đề tài trợ. Đội bóng này dự kiến sẽ bổ nhiệm lại HLV kỳ cựu Dick Advocaat trong vài ngày tới đây, nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ của đội tuyển.