Những trận chung kết World Cup đỉnh cao luôn chạm khắc vào tâm khảm của người hâm mộ, vang vọng mãi ngay cả khi tiếng còi mãn cuộc đã kết thúc từ lâu. Những màn thư hùng kinh điển không chỉ tạo ra những khoảnh khắc mang tính biểu tượng mà còn là thỏi nam châm thu hút hàng tỷ người dõi theo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mỗi 4 năm một lần. Kỳ World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh.

Hãy cùng nhìn lại những trận chung kết hay nhất trong lịch sử World Cup, theo tổng hợp của FIFA. Danh sách này không xếp theo thứ hạng cao - thấp, mà là những thước phim tua ngược theo thời gian.

Brazil 1-2 Uruguay (16.7.1950): Bi kịch Maracana và lời hứa của cậu bé Pele

World Cup 1950 chơi theo thể thức khá kỳ lạ. Sau khi kết thúc vòng bảng, 4 đội đứng đầu sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm, đội nhiều điểm nhất sẽ vô địch. Chủ nhà Brazil chơi rất ổn, toàn thắng 3 trận vòng bảng và vào vòng chung kết cùng Uruguay, Thụy Điển, Tây Ban Nha. Họ tiếp tục hủy diệt hai đội châu Âu với các tỷ số 7-1 và 6-1. Trận cuối gặp Uruguay, Brazil chỉ cần hòa là vô địch, và họ được chơi tại sân Maracana chật kín khoảng 200.000 khán giả nhà.

Ký ức World Cup: Những trận chung kết ‘kinh điển’ nhất

Thế nhưng điều xảy ra sau đó trở thành một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá. Uruguay ngược dòng thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Juan Schiaffino và Alcides Ghiggia, sau khi Brazil mở tỷ số trước do công Friaca. Thất bại ấy khiến cả đất nước Brazil rơi vào tang thương. Một tờ báo khi đó giật tít: "Brazil đã chết".

Có người ngất xỉu trên khán đài, có người lên cơn đau tim. Cách sân đấu hàng ngàn cây số, một cậu bé 9 tuổi khi ấy thấy cha mình bật khóc và nói: "Đừng khóc bố ơi, sau này con sẽ mang World Cup về cho bố". Cậu bé ấy tên là Edson Arantes do Nascimento - người sau này cả thế giới biết đến với cái tên Pele.

Tây Đức 3-2 Hungary (4.7.1954): "Phép màu Bern"

Trong số những trận chung kết World Cup hay nhất thường được nhắc đến, không thể bỏ qua màn trình diễn khó tin trong cơn mưa tầm tã ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ vào năm 1954. Khi trận chung kết World Cup 1954 bắt đầu, câu hỏi không phải Hungary có thắng hay không, mà là họ sẽ thắng bao nhiêu bàn.

Đội tuyển Hungary, bất bại trong nhiều năm và sở hữu những tài năng như Puskas và Kocsis, tưởng chừng như sắp tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao khác sau khi dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng tám phút.

Mọi thứ tưởng như tiếp tục dễ dàng nhưng giữa cơn mưa nặng hạt tại Bern, Tây Đức vùng dậy đầy kiêu hãnh. Họ gỡ hòa chóng vánh rồi chống đỡ sức ép nghẹt thở trước khi Helmut Rahn ghi bàn quyết định ở phút 84, hoàn thành màn lội ngược dòng 3-2 đầy ngoạn mục.

Dưới cơn mưa tầm tã ở thủ đô Bern (Thụy Sĩ), Tây Đức ngoan cường đánh bại Hungary, chạm tay vào cup vô địch

Hungary bất khả chiến bại đã gục ngã, còn Tây Đức giành chức vô địch thế giới đầu tiên. Trận đấu ấy được ghi nhớ mãi trong lịch sử với tên gọi "phép màu Bern".

Anh 4-2 Tây Đức (30.7.1966): Chiếc cúp duy nhất của Tam sư

Được chơi trên sân Wembley trước sự chứng kiến của Nữ hoàng Elizabeth II, đội tuyển Anh đứng trước cơ hội vô địch World Cup trên sân nhà. Nhưng Tây Đức không phải đối thủ dễ chịu. Họ gỡ hòa 2-2 ở phút cuối nhờ Wolfgang Weber, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Tại đây xuất hiện một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup. Cầu thủ Geoff Hurst, người đã có bàn thắng trong 90 phút chính thức, tiếp tục lập cú đúp trong hiệp phụ. àn thắng đầu tiên trong hiệp phụ trở thành một trong những pha bóng gây tranh cãi nhất lịch sử chung kết World Cup.

Cú sút uy lực dội mé dưới xà ngang rồi nảy xuống vạch vôi. Người Đức khẳng định bóng chưa qua vạch, còn trọng tài công nhận bàn thắng. Chiến thắng ấy giúp đội tuyển Anh thắng 4-2 và giành chức vô địch World Cup đầu tiên - cũng là duy nhất của đội tuyển Anh cho đến nay. Đồng thời đưa Hurst trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup.

Brazil 4-1 Ý (21.6.1970) Đội bóng vĩ đại nhất lên ngai vàng

Chiến thắng của Brazil trước Ý dưới cái nắng như thiêu đốt ở Mexico năm 1970 thực sự là đỉnh cao của điều mà nhiều người vẫn coi là đội bóng hoàn thiện nhất trong lịch sử môn thể thao này. Brazil và Ý cùng có 2 lần vô địch trước trận đấu này.

Nhưng sau 90 phút tại Mexico, Brazil trở thành đội đầu tiên giành 3 cúp vàng. Pele mở tỷ số bằng cú đánh đầu kinh điển. Jairzinho và Gerson tiếp tục lập công trước khi Carlos Alberto kết thúc một pha phối hợp hoàn mỹ bằng cú dứt điểm để đời. Sau trận, hậu vệ Ý - Tarcisio Burgnich, là người trực tiếp kèm Pele thừa nhận: "Tôi nghĩ ông ấy cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt như mọi người. Nhưng tôi đã nhầm".

Đội hình ra sân của đội tuyển Brazil và Ý tại World Cup 1970

Argentina 3-2 Tây Đức (29.6.1986): Maradona và đường chuyền thiên tài

World Cup 1986 tại Mexico được xem là sân khấu của Diego Maradona ở đỉnh cao sự nghiệp. Chờ đợi Argentina ở đó là đội tuyển Tây Đức, những người đang khao khát gột rửa nỗi đau thất bại trong trận chung kết tại Tây Ban Nha 1982. Trước sự chứng kiến của 115.000 khán giả lấp đầy sân vận động Azteca, đại diện Nam Mỹ đã vươn lên dẫn trước 2 bàn.



Dù lợi thế 2 bàn thắng tưởng chừng đã định đoạt kết quả, nhưng Tây Đức ngoan cường gỡ hòa chỉ trong ít phút cuối trận nhờ Karl-Heinz Rummenigge và Rudi Voller. Khi chỉ còn 6 phút nữa là hết trận, Maradona đã thực hiện một pha xử lý thiên tài với cú chuyền bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Jorge Burruchaga bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự đối phương, ghi bàn ấn định chiến thắng.





Trận chung kết năm 1986 chính là sân khấu của Diego Maradona ở đỉnh cao sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Chiến thắng 3-2 giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ hai, đồng thời đưa Maradona - số 10 kiệt xuất của họ bước vào ngôi đền huyền thoại.

Brazil 0-3 Pháp (12.7.1998): Zidane đưa Pháp lên đỉnh cao

Lần thứ hai đăng cai World Cup, đội tuyển Pháp đã hiên ngang tiến vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử, đối đầu với một Brazil từng bốn lần vô địch và cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương. Thiếu vắng sự phục vụ của Laurent Blanc do án treo giò, Pháp hoàn toàn có lý do để lo ngại, nhất là khi Brazil sở hữu đội hình toàn sao như Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Bebeto và Roberto Carlos.

Thế nhưng, huấn luyện viên Aime Jacquet đã giành chiến thắng trong cuộc đấu trí chiến thuật trước người đồng nghiệp Mario Zagallo, còn Zinedine Zidane thì có một màn trình diễn ở đẳng cấp xuất chúng nhất. Nhờ cú đúp của Zidane cùng bàn thắng muộn của Emmanuel Petit, được ghi ngay cả khi chỉ còn chơi với 10 người, Pháp cuối cùng đã chạm tới vinh quang.

Argentina 3-3 Pháp, luân lưu 4-2 (18.12.2022): 36 năm chờ đợi

Trận chung kết gần nhất, Argentina đối đầu với Pháp vào 18.12.2022 trên sân vận động Lusail (ở Qatar) được xem là trận chung kết kịch tính nhất lịch sử World Cup.

Argentina của Lionel Messi dẫn 2-0 đến phút 80 và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng. Nhưng Kylian Mbappe bùng nổ với cú đúp chóng vánh, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Messi ghi thêm bàn để đưa Argentina vượt lên lần nữa, nhưng Mbappe hoàn tất hat-trick bằng quả phạt đền, trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi 3 bàn ở chung kết World Cup.

Cả Argentina và Pháp đã tạo ra những phút cuối nghẹt thở trước khi bước vào loạt luân lưu. Hậu vệ Gonzalo Montiel đã trở thành người hùng trong loạt sút luân lưu, thực hiện thành công quả phạt đền quyết định để giúp Argentina giành được danh hiệu vô địch sau 36 năm (kể từ lần vô địch vào năm 1986).

Messi cùng Argentina lên ngôi vương năm 2022 ẢNH: REUTERS

Mỗi trận chung kết World Cup là một lát cắt đặc biệt của bóng đá thế giới: có nước mắt, có phép màu, có tranh cãi và có những giấc mơ thành hiện thực. Từ Maracana năm 1950 đến Lusail năm 2022, những trận chung kết ấy đã biến World Cup thành giải đấu được chờ đợi nhất hành tinh.

Và giờ đây, cả thế giới đang hướng tới World Cup 2026, chờ xem chương tiếp theo của lịch sử bóng đá thế giới sẽ được viết ra như thế nào.