World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra 4 năm một lần, là nơi hội tụ những ngôi sao xuất sắc nhất từ khắp các châu lục, và cũng là sân khấu của những giấc mơ huyền thoại làm say đắm hàng tỉ người hâm mộ.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là một câu chuyện ít người biết đến. Hành trình khai sinh World Cup từng bắt đầu từ một ý tưởng gây nhiều tranh luận, bị hoài nghi về tính khả thi và phải nằm trên bàn nghị sự của FIFA suốt gần một thập niên.

Hôm nay, hãy cùng quay ngược thời gian, trở về những ngày đầu tiên khi World Cup còn chưa thành hình, để nhìn lại hành trình biến điều tưởng chừng không thể thành hiện thực.

‘Cha đẻ’ của World Cup và hành trình đưa bóng đá thành môn thể thao vua

Người đặt nền móng cho World Cup ra đời

Người theo đuổi giấc mơ về một giải bóng đá lớn nhất hành tinh chính là ông Jules Rimet, người sau này được xem là cha đẻ của World Cup.

Sinh năm 1873 tại Pháp, ông Jules Rimet không phải cầu thủ mà là một nhà quản lý bóng đá với lý tưởng rõ ràng: dùng thể thao để kết nối các quốc gia. Khi trở thành Chủ tịch FIFA năm 1921, ông bắt đầu theo đuổi việc tổ chức một giải vô địch thế giới độc lập, tách khỏi Olympic, nơi các đội tuyển mạnh nhất có thể tham dự, không còn bị ràng buộc bởi quy định của môn bóng đá tại Olympic khi đó chỉ dành cho cầu thủ nghiệp dư.

Ông Jules Rimet (1873 - 1956), Chủ tịch FIFA thứ 3 và là "cha đẻ" của World Cup MXH

Tuy nhiên, ý tưởng này ban đầu chưa nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Bóng đá quốc tế thời điểm đó vẫn tập trung vào Olympic, trong khi những yếu tố như chi phí tổ chức, khoảng cách địa lý và bối cảnh kinh tế khiến nhiều liên đoàn còn do dự về tính khả thi của một giải đấu toàn cầu.

Sau nhiều năm vận động và thuyết phục, đến năm 1928, FIFA mới chính thức thông qua kế hoạch tổ chức World Cup. Hai năm sau, Uruguay được chọn làm chủ nhà cho kỳ giải đầu tiên.

World Cup 1930: Khởi đầu của giải đấu lớn nhất hành tinh

Dẫu vậy, thách thức vẫn còn khi nhiều đội tuyển châu Âu không tham dự World Cup 1930 do hành trình sang Nam Mỹ quá dài và tốn kém. Trong bối cảnh đó, ông Rimet tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc vận động các đội tham gia, đồng thời trực tiếp có mặt trên chuyến tàu đưa đội tuyển Pháp cùng chiếc cúp vô địch đến Uruguay.

Ngày 13.7.1930, World Cup đầu tiên khai mạc tại Montevideo với 13 đội tuyển tham dự, đánh dấu bước khởi đầu cho một giải đấu sau này trở thành sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Chiếc cúp vô địch đầu tiên sau đó được đặt tên Jules Rimet nhằm ghi nhận công lao của người đã góp phần tạo nên sân chơi toàn cầu này.

Ông Jules Rimet qua đời năm 1956, nhưng di sản ông để lại vẫn còn nguyên giá trị. Từ một kế hoạch trên bàn nghị sự của FIFA, World Cup ngày nay đã trở thành biểu tượng kết nối hàng tỉ người trên toàn thế giới.