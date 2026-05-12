World Cup 2026

Nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha mang những ai đến World Cup 2026?

Giang Lao
12/05/2026 12:33 GMT+7

Danh sách của đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 vừa được báo hàng đầu nước này, Marca, hé lộ, trong đó 'La Roja' đã đăng ký một loạt cầu thủ đang chấn thương vào đội hình sơ bộ 55 người.

Marca cho biết, đội tuyển Tây Ban Nha đã đăng ký với nhiều cầu thủ đang chấn thương vào đội hình sơ bộ 55 người tham dự World Cup 2026, theo đúng hạn chót của FIFA, vào ngày 12.5 (giờ Việt Nam). 

HLV Luis de la Fuente đã đặt cược lớn vào số cầu thủ đang chấn thương này, với hy vọng họ sẽ kịp bình phục trong vòng 3 tuần tới trước khi thi đấu trận đầu tiên ở bảng H gặp Cape Verde lúc 23 giờ ngày 15.6.

Lamine Yamal và cả người đồng đội thân thuộc, Nico Williams đang chạy đua để kịp góp mặt trận ra quân của Tây Ban Nha ở World Cup 2026

"Những người đang chấn thương đều là các trụ cột quan trọng của La Roja (biệt danh đội tuyển Tây Ban Nha), gồm Mikel Merino, Nico Williams và cả ngôi sao trẻ Lamine Yamal. Trong đó, Merino đang ở thời điểm cuối của quá trình hồi phục, Nico Williams được xác định sẽ dưỡng thương ít nhất 3 tuần, còn Yamal nhiều khả năng sẽ vắng mặt trận ra quân ở World Cup, nhưng chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách 26 cầu thủ chính thức", theo Marca.

Cũng theo Marca: "Dựa trên danh sách đăng ký sơ bộ đã gửi FIFA, có thể nhìn ra một đội hình chính thức dự World Cup của La Roja, sẽ bao gồm thủ môn Unai Simnn, David Raya, và người thứ ba có lẽ là Joan Garcia. 

Ở hàng thủ, chắc suất sẽ là Llorente, Porro, Laporte, Cubarsi, Huijsen, Cucurella và Grimaldo. Hàng tiền vệ quy tụ những ngôi sao tốt nhất hiện nay như Rodri, Zubimendi, Merino, Pedri, Fabian, Olmo, Fermin và Gavi. Và trên hàng công, Nico Williams, Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres và Borja Iglesias là những cái tên không thể thiếu".

Trong số các cầu thủ đang chấn thương, HLV Luis de la Fuente cũng phải xem xét với các trường hợp như Victor Munoz, Jorge de Frutos, Aleix Garcia và Yeremy Pino, để có thể bổ sung vào đội hình của mình.

Theo dự kiến, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gút danh sách chính thức 26 cầu thủ dự World Cup 2026 trước ngày 30.5, nhưng có nhiều khả năng HLV Luis de la Fuente sẽ công bố sớm hơn, theo Marca.

La Roja sẽ có hai trận giao hữu chạy đà trước World Cup gặp đội tuyển Iraq ngày 4.6 tại TP.A Coruna (Tây Ban Nha) và gặp đội Peru vào ngày 8.6 tại Puebla, Mexico. Sau đó, họ sẽ hướng đến trại huấn luyện của mình tại Chattanooga, Tennessee (Mỹ), chuẩn bị cho trận ra quân gặp Cape Verde trên sân Mercedes-Benz ở TP.Atlanta.

Tây Ban Nha là nhà đương kim vô địch EURO 2024, họ đang được giới chuyên môn và các hãng thống kê như Opta Analyst đánh giá là ứng cử viên số 1 vô địch World Cup 2026, nhờ sở hữu dàn cầu thủ tài năng với đa số đều đến từ CLB Barcelona như Cubarsi, Pedri, Fermin Lopez, Ferran Torres và Yamal. Barcelona cũng vừa vô địch La Liga lần thứ 29 trong lịch sử, trước 3 vòng đấu.

Sau trận ra quân gặp Cape Verde (ngày 15.6), đội tuyển Tây Ban Nha gặp đại diện của châu Á là Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6 (cùng trên sân Mercedes-Benz), và trận cuối vòng bảng gặp "ông lớn" Nam Mỹ, Uruguay lúc 7 giờ ngày 27.6 trên sân Estadio Akron ở Mexico.

