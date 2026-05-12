AFC bất ngờ ‘mách nước’ chiêu thức giúp U.17 Việt Nam lấy vé World Cup

U.17 Việt Nam phải cải thiện điều gì?

Đánh giá trước lượt đấu cuối của bảng C giải U.17 châu Á có U.17 Việt Nam đang tranh vé vào tứ kết và giành suất dự vòng chung kết World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay, the-AFC.com đã chỉ ra điều cần thiết đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Theo the-AFC.com, U.17 Việt Nam cần phải giữ vững sự tập trung và tránh những sai sót, sẽ giành vé đi tiếp và suất dự World Cup

"Đội bóng của khu vực Đông Nam Á cần phải giữ vững sự tập trung và tránh những sai sót đã khiến họ phải trả giá đắt trong trận đấu thua ngược trước U.17 Hàn Quốc (tỷ số 1-4 ngày 10.5)", the-AFC.com nhấn mạnh trước khi U.17 Việt Nam thi đấu trận then chốt gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5.

"U.17 Việt Nam đã có nhiều lý do để tiếc nuối khi họ dẫn trước U.17 Hàn Quốc tỷ số 1-0 do Lê Sỹ Bách ghi bàn ở phút 33, cho đến tận phút 84 và tưởng chừng đã có thêm chiến thắng để sớm giành vé đi tiếp và suất dự World Cup U.17.

Nhưng những sai sót đã xảy ra, chủ yếu là do thiếu sự tập trung, đã khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam sụp đổ chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở cuối trận. Nỗ lực của U.17 Hàn Quốc đã được đền đáp bằng 4 bàn thắng ghi liên tiếp từ phút 84 đến 90+4, giúp họ lật ngược thế cờ ngoạn mục để thắng lại tỷ số 4-1", the-AFC.com chia sẻ.

"Do đó, những sai sót này cần được các cầu thủ U.17 Việt Nam cải thiện ngay lập tức và tránh để lặp lại ở trận đấu quyết định với U.17 UAE. Phương trình đối với U.17 Việt Nam cũng hết sức đơn giản - chiến thắng sẽ đảm bảo tấm vé vào vòng loại trực tiếp cho họ và suất dự World Cup U.17, bất kể kết quả trận đấu còn lại.

Đây sẽ là yếu tố quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland vững tin vào năng lực của mình, cũng như sớm gạt bỏ đi nỗi thất vọng ở trận thua ngược U.17 Hàn Quốc", the-AFC.com nhấn mạnh thêm.

Với U.17 UAE, theo the-AFC.com: "Ba điểm cũng sẽ là lựa chọn duy nhất của đội bóng Tây Á này, sau khi họ để vuột mất chiến thắng trong cả hai trận đấu trước đó (hòa U.17 Hàn Quốc tỷ số 1-1 và thua Yemen tỷ số 2-3)".

U.17 Hàn Quốc (phải) cũng cần phải giành ít nhất 1 điểm nữa để bảo đảm vé đi tiếp, qua đó cũng tạo thuận lợi cho U.17 Việt Nam ở trận gặp UAE

"U.17 UAE sẽ rất tiếc nuối với hai trận đấu ở vòng bảng vừa qua của mình, trong đó bàn thua phút cuối khiến họ chỉ có thể hài lòng với 1 điểm vì bị U.17 Hàn Quốc gỡ hòa phút 88. Trong khi ở trận gặp Yemen, họ không thể ngăn chặn được sự tấn công mạnh mẽ của đối phương sau khi có bàn dẫn trước.

Rốt cuộc, họ đã để đối thủ giành lại sự chủ động và giành chiến thắng với những bàn thắng then chốt trong hiệp 2. U.17 UAE nếu lại để xảy ra những sai sót tương tự, họ sẽ rất dễ trả giá trước U.17 Việt Nam, đội có hàng công mạnh và lối chơi tấn công giàu tốc độ", the-AFC.com cho biết.

Trong khi đó, ở trận còn lại của bảng C giải U.17 châu Á, theo the-AFC.com, nhiệm vụ của U.17 Hàn Quốc sẽ nhẹ nhàng nhờ trận thắng U.17 Việt Nam, nên họ sẽ chỉ cần một kết quả hòa trước U.17 Yemen (cùng 0 giờ ngày 14.5) là giành vé đi tiếp.

Mặc dù vậy, U.17 Hàn Quốc chắc chắn là đang dồn toàn bộ năng lực để giành trận thắng mỹ mãn, sau khi họ trải qua 2 trận vừa qua không mấy suôn sẻ, vì bị UAE dẫn trước rồi gỡ hòa phút cuối. Tương tự là trận gặp đội Việt Nam, họ cũng chỉ thắng trong những phút cuối trận.

Nếu U.17 Hàn Quốc hòa hoặc thắng U.17 Yemen, cũng sẽ giúp U.17 Việt Nam có thêm một lựa chọn nữa để đi tiếp, đó là nếu xảy ra trường hợp bị U.17 UAE thủ hòa.

U.17 Việt Nam và U.17 Yemen hiện có cùng 3 điểm trước lượt đấu cuối, nhưng đội bóng trẻ của Việt Nam có lợi thế xếp trên nhờ hơn đối đầu trực tiếp khi thắng đối thủ ở Tây Á này tỷ số 1-0 ngày ra quân.

