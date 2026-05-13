Thái Lan chưa duyệt ngân sách 40 triệu USD mua bản quyền World Cup, CĐV lo sốt vó

Thái Lan là một trong số ít quốc gia ở châu Á chưa có quyền phát sóng World Cup

Theo Bangkok Post, người hâm mộ Thái Lan đã bắt đầu sốt ruột, vì World Cup 2026 chỉ còn chưa tới một tháng nữa khởi tranh, nhưng nước này vẫn chưa có bản quyền truyền hình.

Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul ngày 12.5 một lần nữa khẳng định lại cam kết, "mọi người dân Thái Lan sẽ được xem miễn phí tất cả các trận đấu World Cup, sau khi nội các cho phép các cơ quan chính phủ tiến hành đàm phán bản quyền phát sóng".

Sân BMO Field ở Toronto đã sẵn sàng cho trận mở màn World Cup 2026 tại Canada vào ngày 13.6, sau trận khai mạc ở Mexico ngày 12.6 Ảnh: Reuters

"Phải là miễn phí", Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh khi được hỏi về việc phát sóng World Cup, và nhắc lại lời hứa ông đã đưa ra tuần trước, rằng chính phủ nước này đang phối hợp với các cơ quan quản lý và khu vực tư nhân, nhằm đảm bảo việc mua được bản quyền phát sóng World Cup cho người dân Thái Lan, theo Bangkok Post.

Cũng theo Bangkok Post, dự kiến kinh phí mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 của Thái Lan lên đến 1,3 tỉ baht (khoảng 40 triệu USD, tương đương khoảng 1.053 tỉ đồng). Ủy ban Phát thanh và Truyền thông Quốc gia (NBTC) và Cục Quan hệ Công chúng sẽ là các cơ quan chủ chốt đưa sự kiện này đến với người xem Thái Lan, ông Anutin cho biết thêm.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Rachada Dhnadirek ngày 12.5 đã bác bỏ các báo cáo của truyền thông địa phương rằng, nội các đã phê duyệt việc sử dụng 1,3 tỉ baht tiền thuế của người dân để mua bản quyền phát sóng World Cup 2026 từ FIFA.

Bà Rachada Dhnadirek cũng cho biết thêm, nghị quyết của nội các vào thời điểm này chỉ là "xác nhận" các vấn đề nghiệp vụ, và Cục Quan hệ Công chúng được giao nhiệm vụ chính điều phối việc phát sóng trực tiếp World Cup 2026.

FIFA công bố đã ký kết các thỏa thuận với các đài truyền hình tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới Ảnh: Reuters

Một trong những nhiệm vụ chính của Cục Quan hệ Công chúng và NBTC là sẽ chịu trách nhiệm thu hút quảng cáo và tài trợ từ khu vực tư nhân, để bù đắp chi phí phát sóng truyền hình miễn phí. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhà tài trợ có thể gặp khó khăn, vì các trận đấu trực tiếp World Cup 2026 diễn ra vào giữa đêm và vào sáng sớm tại Thái Lan do chênh lệch múi giờ, theo Bangkok Post. Ngoài ra là còn có các vấn đề khách quan khác.

Báo này cũng bày tỏ: "Các cơ quan nhà nước sẽ tìm kiếm bản quyền phát sóng World Cup nhưng ai sẽ trả tiền vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ".

Lý do là khoản chi phí 1,3 tỉ baht tiền thuế của người dân vẫn chưa được Chính phủ Thái Lan phê duyệt, vì cần đảm bảo phải có các nhà tài trợ và quảng cáo để bù đắp chi phí. Diễn biến này sẽ kéo dài, bao gồm các bên liên quan phải đệ trình các kế hoạch chi tiết tìm kiếm tài trợ, theo Bangkok Post.

Do đó, với thời gian ngày khai mạc World Cup 2026 chỉ còn gần một tháng nữa khai diễn, câu hỏi: "Liệu người Thái có thể xem World Cup 2026 được hay không?". Hiện vẫn chưa có lời đáp cụ thể, theo Siamsport và Thai Rath Online.

Tại khu vực Đông Nam Á, các nước Việt Nam, Singapore, Indonesia, Philippines, Campuchia đã có bản quyền từ sớm, Malaysia mới đây cũng đã sở hữu. Trong khi cùng cảnh với Thái Lan là các nước Lào, Brunei và Myanmar vẫn đang đàm phán và chưa rõ khi nào mới có bản quyền truyền hình World Cup.