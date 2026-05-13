World Cup 2026: Ngày hội khổng lồ khiến cả FIFA cũng đau đầu

World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên có 48 đội tham dự và hơn 100 trận đấu diễn ra tại 3 quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Tuy nhiên, càng gần ngày khai mạc, giải đấu càng đối mặt nhiều áp lực từ dư luận khi hàng loạt vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị và chi phí phát sinh.

Lo ngại về an ninh, chính trị

Một trong những chủ đề gây chú ý nhất hiện nay là khả năng tham dự của đội tuyển Iran. Sau căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran trong thời gian qua, vấn đề an toàn cho đội tuyển này khi thi đấu trên đất Mỹ đang được quan tâm đặc biệt.

Dù đã giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, phía Iran cho biết đội tuyển chỉ tham dự trong điều kiện các yêu cầu liên quan đến visa, an ninh và quyền đại diện quốc gia được đáp ứng đầy đủ.

World Cup 2026 trước giờ G: Quy mô khổng lồ nhưng nhiều tranh cãi

Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đa Iran (FFIRI) khẳng định đội tuyển Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026, nhưng nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến niềm tin, văn hóa và quan điểm của đất nước.

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj đã công bố chi tiết các điều kiện gửi tới FIFA và nước chủ nhà. Các yêu cầu chủ yếu liên quan đến việc cấp visa thuận lợi cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội tuyển.

Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu FIFA và các quốc gia đăng cai đảm bảo quốc kỳ, quốc ca của nước này được tôn trọng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Một nội dung đáng chú ý khác là vấn đề an ninh. Tehran đề nghị tăng cường bảo vệ tại sân bay, khách sạn, sân tập cũng như các tuyến đường di chuyển của đội tuyển trong thời gian lưu trú tại Bắc Mỹ.

World Cup 2026 được đồng đăng cai bởi Mỹ, Mexico và Canada ẢNH: REUTERS

Theo nhiều nguồn tin, vấn đề visa hiện là mối quan tâm lớn nhất của Iran. Trước đó, Canada từng từ chối nhập cảnh với một lãnh đạo bóng đá Iran, khiến Tehran lo ngại các thành viên đội tuyển có thể gặp tình huống tương tự trong thời gian diễn ra World Cup.

Bên cạnh đó, chính sách nhập cư nghiêm ngặt của Mỹ cũng gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến lo ngại việc kiểm soát an ninh quá chặt có thể ảnh hưởng đến người hâm mộ quốc tế trong thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài Mỹ, Mexico cũng đối mặt áp lực lớn về công tác đảm bảo an ninh. Một số vụ việc bạo lực gần khu du lịch trong thời gian gần đây khiến nhiều người lo ngại về khả năng bảo đảm an toàn cho du khách và cổ động viên.

Chính phủ Mexico cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng áp lực dành cho nước chủ nhà vẫn rất lớn.

Giá vé và chi phí tăng mạnh gây tranh cãi

Không chỉ vấn đề an ninh, chi phí theo dõi World Cup 2026 cũng trở thành chủ đề gây nhiều phản ứng.

Theo nhiều thông tin được công bố, giá vé tại World Cup lần này tăng đáng kể so với các kỳ trước, đặc biệt ở những trận đấu lớn tại vòng knock-out hoặc chung kết. Một số vé được cho là có giá lên tới hàng nghìn USD.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ cho rằng World Cup đang ngày càng xa rời số đông khán giả phổ thông. Thậm chí, một số trận đấu được ghi nhận bán vé chậm do chi phí quá cao.

Không chỉ giá vé, các khoản chi cho di chuyển, lưu trú và ăn ở tại các thành phố đăng cai, đặc biệt tại Mỹ, cũng tăng mạnh trong dịp World Cup. Giá tàu, xe buýt và khách sạn được cho là cao hơn đáng kể so với ngày thường.

Chủ tịch FIFA Infantino tuyên bố sẵn sàng phục vụ ai mua vé xem World Cup 2026 với giá 2 triệu USD ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, hệ thống sân bay Mỹ cũng đang chịu nhiều áp lực trước nguy cơ thiếu hụt nhân sự an ninh. Theo Politico, tính đến cuối tháng 4.2026, hơn 1.100 nhân viên của Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã nghỉ việc từ giữa tháng 2 do ảnh hưởng từ các vấn đề ngân sách.

Giới chuyên gia lo ngại tình trạng thiếu nhân sự có thể ảnh hưởng đến công tác kiểm tra an ninh và vận hành sân bay khi lượng khách đổ về World Cup tăng đột biến.

Dù còn nhiều tranh cãi, World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng tạo nên cột mốc mới cho bóng đá thế giới nhờ quy mô chưa từng có. Tuy nhiên, FIFA cùng các quốc gia đăng cai sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng trong thời gian ngắn nếu muốn giải đấu diễn ra suôn sẻ và đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu.