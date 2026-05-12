Messi và World Cup 2026: Những kỷ lục chờ được xô đổ

Lionel Messi đã khép lại World Cup 2022 theo cách không thể hoàn hảo hơn khi cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Tuy nhiên, hành trình của siêu sao người Argentina tại sân chơi lớn nhất hành tinh có thể vẫn chưa dừng lại, khi World Cup 2026 mở ra cơ hội để anh tiếp tục gia tăng những kỷ lục vốn đã rất đồ sộ.

Ở tuổi 39 vào thời điểm giải đấu diễn ra, Messi nhiều khả năng sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế. Dù vậy, với tầm ảnh hưởng và đẳng cấp đã được khẳng định, anh vẫn được xem là nhân tố đặc biệt trong đội hình Argentina.

Messi đã có mọi danh hiệu cùng đội tuyển Argentina

Messi đang sở hữu hàng loạt cột mốc lịch sử

Sau World Cup 2022, Messi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận, vượt qua những huyền thoại như Lothar Matthaus hay Miroslav Klose. Anh cũng dẫn đầu về số phút thi đấu với 2.314 phút.

Không chỉ nổi bật ở số lần ra sân, Messi còn tạo dấu ấn lớn ở mặt trận tấn công. Anh hiện là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử World Cup với 9 lần, vượt Diego Maradona. Tổng cộng, Messi đã góp dấu giày vào 22 bàn thắng, gồm 13 bàn và 9 kiến tạo, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

World Cup 2022 cũng chứng kiến một cột mốc đặc biệt khác khi Messi trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở tất cả các vòng đấu trong một kỳ World Cup theo thể thức 32 đội. Từ vòng bảng đến chung kết, anh đều để lại dấu ấn trong hành trình vô địch của Argentina. Những con số này cho thấy Messi không chỉ là chân sút hàng đầu, mà còn là trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Argentina suốt nhiều thế hệ.

Kỷ lục ghi bàn của Klose bị đe dọa

Dù đã sở hữu nhiều cột mốc lịch sử, Messi vẫn còn cơ hội chinh phục thêm những kỷ lục mới tại World Cup 2026. Đáng chú ý nhất là thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose.

Cựu tiền đạo người Đức hiện dẫn đầu với 16 bàn, trong khi Messi đã có 13 pha lập công. Điều đó đồng nghĩa siêu sao Argentina chỉ cần ghi thêm 3 bàn để cân bằng và 4 bàn để độc chiếm kỷ lục. Chính Miroslav Klose cũng từng thừa nhận khả năng Messi vượt qua thành tích của mình. Trong chia sẻ với báo Bild (Đức), cựu danh thủ này cho rằng Messi đủ khả năng phá kỷ lục tại World Cup.

Messi và chiếc cúp vàng World Cup 2022

World Cup 2026 cũng được đánh giá là giải đấu thuận lợi hơn cho các chân sút khi số đội tham dự tăng lên 48, kéo theo tổng số trận tăng lên 104. Điều này mở ra thêm cơ hội để các ngôi sao nâng cao thành tích cá nhân.

Ngoài kỷ lục ghi bàn, Messi còn có thể tiếp tục gia tăng số trận đấu, số phút thi đấu và số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng nếu Argentina tiến sâu.

Dù đã giành gần như mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, Messi vẫn cho thấy khát khao chinh phục chưa hề suy giảm. World Cup 2026 vì thế không chỉ là giải đấu của những ngôi sao trẻ, mà còn có thể trở thành sân khấu cuối cùng để một huyền thoại tiếp tục viết thêm lịch sử.