HLV Ancelotti nói gì về Neymar trước ngày công bố đội hình Brazil dự World Cup?

Quyết định lịch sử của HLV Ancelotti

Neymar có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup, nhưng việc ngôi sao hàng đầu này có nằm trong danh sách chính thức 26 cầu thủ hay không, đến nay vẫn là một sự bí mật.

HLV Ancelotti đối mặt quyết định lịch sử, chọn Neymar vào đội tuyển Brazil dự World Cup hay không? Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Brazil đương nhiên là rất mong muốn đứa con cưng của mình tham dự World Cup 2026. Đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp khi Neymar hiện đã 34 tuổi.

Tuy nhiên, với HLV Ancelotti, sự lựa chọn cầu thủ thi đấu ở World Cup không phải dựa trên danh tiếng hay sự ủng hộ, chiến lược gia người Ý tuyên bố, chỉ có những cầu thủ đạt 100% phong độ và thể lực mới được tham gia.

Neymar đang thi đấu cho CLB Santos ở giải VĐQG Brazil. Ở mùa giải năm nay, anh hiện ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo sau tổng cộng 13 trận. Nhưng phần lớn các trận đấu khác, Neymar phải bỏ dở vì chấn thương hoặc không đáp ứng thể lực để thi đấu.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

Theo báo chí Brazil, việc Neymar có tên trong danh sách sơ bộ là vì phần nào nhờ các cầu thủ quan trọng khác ở hàng công bị chấn thương và sớm chia tay với giải đấu, gồm Rodrygo và Estevao. Đội tuyển Brazil cũng vắng cả trung vệ số 1 Eder Militao vì lý do tương tự.

Vào ngày 18.5, HLV Ancelotti sẽ có thông báo chính thức về danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Brazil tham dự World Cup. Xung quanh sự kiện này được xem là ngày "lịch sử" ở Brazil, khi cả nước sẽ ngừng làm việc để xem ai có mặt trong đội hình Selecao đến Mỹ, Mexico và Canada chinh phục cúp vàng vô địch thế giới lần thứ 6 trong lịch sử, theo kênh Globo.

Neymar liệu sẽ có cơ hội dự World Cup? Ảnh: Reuters

Cũng theo Globo, sự kiện này cũng thu hút đến 80 triệu thiết bị kết nối để chờ xem "thầy An" (tên thân mật mà người hâm mộ Việt Nam đặt cho HLV Ancelotti), công bố đội hình Brazil dự World Cup.

Ngoài ra, sự kiện này còn thu hút cả một đài truyền hình từ Bangladesh đăng ký tham dự để đưa tin trực tiếp. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho biết, họ nhận đến 600 yêu cầu cấp phép để đưa tin về sự kiện công bố đội hình của đội tuyển "vàng, xanh". Dự kiến cũng sẽ có khoảng 1.200 khách mời, bao gồm khoảng 300 nhà báo, tham dự sự kiện HLV Ancelotti công bố đội hình.

Neymar có tham dự World Cup hay không?

HLV Ancelotti vừa lên tiếng bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Ông nói: "Neymar được các cầu thủ và người hâm mộ yêu mến. Nếu bạn triệu tập Neymar, bạn không hề gây ra bất kỳ xáo trộn nào trong phòng thay đồ, bởi vì cậu ấy được đánh giá rất cao, được yêu mến rất nhiều".

"Tôi nghĩ việc mọi người đưa ra ý kiến của mình là điều bình thường. Tôi cảm ơn tất cả những người đã cho tôi lời khuyên. Neymar là một cầu thủ quan trọng đối với đất nước này, với tài năng mà cậu ấy luôn thể hiện. Neymar đã gặp phải một số vấn đề sức về khỏe, nhưng cậu ấy đang trong quá trình hồi phục, đang thi đấu. Neymar đã có tiến bộ thời gian gần đây".

Mặc dù vậy, HLV Ancelotti vẫn lấp lửng: "Đối với tôi, đó không phải là một quyết định đơn giản (chính thức triệu tập Neymar). Tôi phải cân nhắc kỹ những ưu điểm và nhược điểm. Nhưng điều này không gây áp lực cho tôi, bởi vì một năm trước chúng tôi đã đánh giá không chỉ Neymar, mà cả tất cả các cầu thủ.

Tôi là người đủ điều kiện nhất để đưa ra quyết định này. Bởi vì những thông tin tôi có về tất cả các cầu thủ Brazil năm nay, không ai có được. Liệu tôi có thể lập một danh sách hoàn hảo? Không thể. Nhưng tôi có thể lập một danh sách ít sai sót hơn. Về điều đó, tôi chắc chắn. Môi trường bên ngoài đang được kiểm soát, và nó sẽ được kiểm soát cho đến khi kết thúc World Cup, dù có Neymar hay không thì cũng không sao".