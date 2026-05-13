U.17 Indonesia bị chỉ trích dữ dội vì đứng chót bảng, mất vé World Cup: 'Không thể chấp nhận'

Theo CNN Indonesia, U.17 Indonesia là một trong bốn đội tuyển sớm bị loại khỏi giải U.17 châu Á 2026 và không thể giành quyền tham dự World Cup U.17. Tờ báo này cho rằng kết quả trên là nỗi thất vọng lớn, nhất là khi U.17 Indonesia từng tạo ra nhiều hy vọng sau chiến thắng trước U.17 Trung Quốc ở trận ra quân.

CNN Indonesia bình luận: "Sau khởi đầu tích cực ngày ra, đội bóng trẻ xứ vạn đảo lại sa sút nhanh chóng. Hai thất bại liên tiếp trước U.17 Qatar (thua 0-2) và mới nhất là thua 1-3 trước U.17 Nhật Bản khiến U.17 Indonesia rơi xuống vị trí cuối bảng B, qua đó mất luôn vé World Cup dù có cùng 3 điểm với U.17 Trung Quốc và chủ nhà Qatar".

U.17 Indonesia (trái) đứng chót bảng B và bị loại ẢNH: THE-AFC

Cục diện bảng B sau vòng bảng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC





CNN Indonesia nhận xét: “Ở trận đấu quyết định với U.17 Nhật Bản, U.17 Indonesia nhập cuộc khá tự tin. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Nova Arianto chơi chặt chẽ và hạn chế được nhiều pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Dù vậy, sự khác biệt về đẳng cấp bắt đầu xuất hiện sau bàn mở tỷ số của Ryoma Tsuneyoshi ở phút 24. Từ thời điểm đó, lối chơi của U.17 Indonesia nhanh chóng bộc lộ nhiều vấn đề. Các cầu thủ trẻ Indonesia gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới, thiếu khả năng kiểm soát khu trung tuyến và thường xuyên để mất bóng khi chịu áp lực pressing từ Nhật Bản”.

Tờ Bola mô tả: “U.17 Indonesia gần như không thể duy trì sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công sau khi bị dẫn bàn. Đội bóng của HLV Nova Arianto thường xuyên phải sử dụng những đường chuyền dài thiếu chính xác và không tạo ra được nhiều tình huống phối hợp đáng chú ý. Sang hiệp 2, những hạn chế đó tiếp tục khiến U.17 Indonesia trả giá. Phút 59, Takeshi Wada nâng tỷ số lên 2-0 cho U.17 Nhật Bản sau tình huống thủ môn Mike Rajasa xử lý thiếu chính xác. Hàng thủ đội U.17 Indonesia liên tục mắc lỗi trong các tình huống chống phản công và thiếu sự tập trung ở những thời điểm quan trọng.

Dù Peres Tjoe ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 70 bằng cú đá phạt đẹp mắt, Indonesia lại ngay lập tức để thủng lưới chỉ một phút sau đó. Arata Otamoto tận dụng khoảng trống trong hệ thống phòng ngự để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho U.17 Nhật Bản”.

U.17 Indonesia chính thức không còn cơ hội dự World Cup ẢNH: THE-AFC

CNN Indonesia cũng cho rằng bàn thua quá nhanh sau khi vừa rút ngắn tỷ số là minh chứng rõ ràng cho sự non kinh nghiệm của đội bóng trẻ xứ vạn đảo. CNN Indonesia nhấn mạnh: “Trong khi U.17 Nhật Bản thể hiện bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt, U.17 Indonesia lại cho thấy sự mất ổn định về tâm lý và tổ chức chiến thuật. Các pha tấn công của chúng ta thiếu sự sắc bén và không đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Nhật Bản. Điều này càng khiến CĐV nước nhà thất vọng, bởi đội bóng trẻ của HLV Nova Arianto từng được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tiến lớn ở cấp độ trẻ”.

Trong khi đó, tờ Kompas bình luận: “Việc đứng cuối bảng B là kết quả khó chấp nhận với bóng đá trẻ Indonesia, đặc biệt khi đội tuyển có cùng số điểm với Qatar và Trung Quốc. Chúng ta bị loại do kém hiệu số và thành tích đối đầu, trong khi Trung Quốc thắng Qatar 2-0 ở trận còn lại, giành vé đi tiếp cùng Nhật Bản. U.17 Indonesia phải rời giải trong nhiều tiếc nuối nhưng thất bại tại giải này là lời cảnh báo cho bóng đá trẻ Indonesia, đặc biệt ở khâu tổ chức lối chơi, tâm lý thi đấu và khả năng duy trì sự ổn định trước các đối thủ mạnh”.