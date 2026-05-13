Messi nói cực hay về ông bạn chí cốt Neymar, dự đoán World Cup sẽ vô khối bất ngờ

Neymar vẫn nhận sự tôn trọng đặc biệt

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Pollo Alvarez trên chương trình Lo del Pollo, Messi cho biết anh rất hy vọng Neymar kịp hồi phục để tham dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp. Anh nói: "Chúng tôi luôn muốn những cầu thủ giỏi nhất xuất hiện ở World Cup 2026. Và Neymar, dù phong độ hiện tại ra sao, vẫn luôn là một trong số đó".

Siêu sao người Argentina cũng thừa nhận bản thân khó giữ được sự khách quan khi nói về Neymar, bởi giữa 2 người tồn tại mối quan hệ rất thân thiết sau nhiều năm sát cánh tại Barca và PSG. Dù vậy, anh tiếp tục dành cho ngôi sao sinh năm 1992 những lời có cánh: "Neymar là bạn của tôi. Tôi muốn những điều tốt đẹp đến với cậu ấy vì Neymar xứng đáng với điều đó, cả trong bóng đá lẫn ngoài đời. Cậu ấy có sức hút rất đặc biệt. Neymar luôn sống đúng với cảm xúc của mình mà không quá bận tâm đến những phản ứng xung quanh. Cậu ấy sống rất tự nhiên và chân thật".

Messi và Neymar từng thi đấu rất ăn ý trong màu áo Barca. 2 cầu thủ này cùng Luis Suarez tạo thành bộ 3 MSN khét tiếng ở châu Âu ẢNH: REUTERS

Hiện Neymar đang nỗ lực tìm lại phong độ trong màu áo Santos (Brazil) sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Kể từ tháng 10.2023, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng chưa thi đấu cho "Selecao". Dù vậy, HLV Carlo Ancelotti vẫn tin tưởng vào khả năng trở lại của Neymar. "Cậu ấy hoàn toàn có thể lấy lại 100% phong độ".

Messi đánh giá cao đội tuyển nào?

Bên cạnh câu chuyện về Neymar, Messi cũng đưa ra nhận định về cục diện World Cup 2026. Theo anh, đội tuyển Argentina không phải đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải đấu. Anh chia sẻ: "World Cup luôn rất khắc nghiệt vì có quá nhiều đội mạnh. Argentina luôn nuôi hy vọng chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng phải thừa nhận có những đội đang đạt trạng thái tốt hơn. Pháp hiện tại rất mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp. Brazil dù chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng họ luôn là đội tuyển có đủ chất lượng để cạnh tranh chức vô địch ở mọi giải đấu lớn".

Sau nhóm kể trên, Messi còn đánh giá cao các đội tuyển Đức, Anh và Bồ Đào Nha. Đây là các ứng cử viên vô địch nằm ở nhóm 2, theo quan điểm của "El Pulga". Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với chiều sâu đội hình của "Brazil châu Âu". Dẫu vậy, Messi cho rằng rất khó dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 bởi "luôn có những bất ngờ xảy ra".

Messi được điền tên vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Về đội tuyển Argentina, Messi tin tưởng tập thể hiện tại vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu rất cao, đồng thời đánh giá tích cực về thế hệ cầu thủ trẻ đang trưởng thành nhanh chóng. Khi được hỏi về khả năng giải nghệ, Messi khẳng định anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện dừng lại: "Tôi yêu bóng đá và sẽ tiếp tục chơi cho đến khi bản thân không thể nữa".