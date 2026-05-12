Ronaldo và World Cup 2026: Cơ hội cuối để viết thêm lịch sử

Cristiano Ronaldo đang hướng đến World Cup 2026 với rất nhiều kỳ vọng. Theo Marca, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 41 vào thời điểm giải đấu khởi tranh, Ronaldo không chỉ mang theo khát vọng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên, mà còn đứng trước cơ hội phá thêm nhiều cột mốc lịch sử trong sự nghiệp lẫy lừng.

Ronaldo vẫn còn thiếu chức vô địch World Cup để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 cũng được xem là sân khấu đặc biệt với Ronaldo, khi đây có thể là lần cuối anh xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ronaldo đứng trước hàng loạt cột mốc lịch sử

Một trong những kỷ lục đáng chú ý nhất mà Cristiano Ronaldo có thể thiết lập là trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau. Chỉ cần ra sân trong trận mở màn của đội tuyển Bồ Đào Nha gặp CHDC Congo vào ngày 17.6, CR7 sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Không chỉ vậy, Ronaldo còn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Kể từ World Cup 2006, anh đều ghi bàn ở mọi giải đấu mình tham dự, thành tích chưa cầu thủ nào trong lịch sử làm được.

Cristiano Ronaldo trước cơ hội phá loạt kỷ lục lịch sử tại World Cup 2026

Hiện Ronaldo cũng đang áp sát kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Huyền thoại Eusebio đang giữ thành tích với 9 bàn, trong khi CR7 đã có 8 pha lập công. Chỉ cần thêm 1 bàn, Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục và có thể vượt lên nếu tiếp tục ghi bàn tại giải đấu tới.

Ngoài ra, Ronaldo hiện đã có 22 trận tại World Cup. Nếu Bồ Đào Nha tiến sâu, anh có cơ hội vượt qua những huyền thoại như Paolo Maldini, Miroslav Klose hay Lothar Matthaus hay kỳ phùng địch thủ của anh là Messi về số lần ra sân.

Chức vô địch World Cup vẫn là mục tiêu lớn nhất

Dù đã giành gần như mọi danh hiệu lớn trong sự nghiệp, World Cup vẫn là chiếc cúp còn thiếu với Cristiano Ronaldo. Đây cũng là động lực lớn để anh tiếp tục thi đấu ở tuổi ngoài 40.

Nếu đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng đăng quang tại giải đấu này. Hiện kỷ lục thuộc về Dino Zoff, người cùng đội tuyển Ý vô địch World Cup 1982 ở tuổi 40.

Đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Theo Marca, Ronaldo lúc này không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trên sân, mà còn đang chạy đua với chính lịch sử. Những cột mốc anh hướng đến không đơn thuần là các con số, mà còn là sự khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới.

Tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ lần lượt gặp CHDC Congo ngày 17.6, Uzbekistan ngày 23.6 và Colombia ngày 27.6. Đây sẽ là hành trình mà Ronaldo kỳ vọng có thể khép lại bằng vinh quang và thêm những kỷ lục mới trong sự nghiệp.