World Cup 2026 có gì đặc biệt mà cả thế giới chờ đợi?

World Cup 2026 đang đến gần và được dự báo sẽ trở thành kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. Không chỉ mở rộng về quy mô, giải đấu còn mang đến hàng loạt thay đổi lớn về thể thức thi đấu, cách tổ chức và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup sẽ có 48 đội tham dự thay vì 32 như trước đây. Đây là lần mở rộng đầu tiên kể từ năm 1998, đồng thời kéo theo số trận tăng lên 104, nhiều nhất từ trước đến nay.

World Cup mở rộng quy mô chưa từng có

Với thể thức mới, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội.

Việc mở rộng số đội giúp nhiều nền bóng đá lần đầu có cơ hội xuất hiện tại World Cup. Những cái tên như Uzbekistan, Jordan, Cabo Verde hay Curaçao được xem là minh chứng cho chiến lược mở rộng “bản đồ bóng đá” của FIFA.

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

Thể thức mới cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường hơn. Các đội không chỉ cạnh tranh vị trí nhất, nhì bảng mà ngay cả suất đi tiếp dành cho đội xếp thứ 3 cũng trở nên rất quan trọng.

World Cup 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên có 3 quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Tổng cộng 16 thành phố tại Bắc Mỹ sẽ tổ chức các trận đấu, tạo nên hành trình di chuyển rộng lớn chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Bên cạnh cơ hội quảng bá bóng đá toàn cầu, việc tổ chức tại nhiều địa điểm cũng đặt ra áp lực lớn cho FIFA và các nước chủ nhà về giao thông, an ninh và vận hành.

Messi, Ronaldo và thế hệ ngôi sao mới

World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là sân khấu của thế hệ cầu thủ mới, đồng thời có thể cũng là kỳ World Cup cuối cùng của nhiều huyền thoại.

Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lamine Yamal hay Vinicius Junior được xem là những gương mặt có thể tạo dấu ấn lớn tại giải đấu lần này. Trong khi đó, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhiều khả năng vẫn góp mặt, dù vai trò có thể không còn áp đảo như trước.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối của Ronaldo ẢNH: REUTERS

Ở khía cạnh chuyên môn, nhiều đội tuyển lớn tiếp tục được đánh giá cao như Argentina, Pháp, Tây Ban Nha hay Anh. Với thể thức mới và số đội tăng lên, World Cup 2026 được dự báo sẽ xuất hiện thêm nhiều bất ngờ.

Ngoài yếu tố chuyên môn, giải đấu cũng được kỳ vọng tạo nên sức hút truyền thông rất lớn. World Cup 2022 từng ghi nhận hơn 1,4 tỉ người theo dõi trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Với quy mô mở rộng và việc tổ chức tại Bắc Mỹ, World Cup 2026 được dự báo còn vượt qua những cột mốc đó.

Dù đã có danh hiệu World Cup, Messi vẫn còn nhiều kỷ lục chờ xô đổ ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, Mỹ được xem là thị trường quan trọng mà FIFA muốn khai thác mạnh hơn trong tương lai. Việc đưa World Cup tới đây không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sức ảnh hưởng của bóng đá tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Dù còn nhiều tranh cãi liên quan đến chi phí, lịch thi đấu và công tác tổ chức, World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho bóng đá thế giới với quy mô và tầm ảnh hưởng chưa từng có.