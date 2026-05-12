Top 5 trường phổ thông thế giới chính thức hiện diện ở TP.HCM

Nghi thức cắt băng khai trương, chính thức mở cửa School Gallery - Trường King’s College Wimbledon TP.HCM

King's College Wimbledon TP.HCM dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8 năm 2027, cung cấp lộ trình giáo dục Anh quốc toàn diện cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, (tương đương bậc mầm non đến trung học).

Ông William Lawrenson, Phó tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, phát biểu tại buổi họp báo: “Sự ra mắt của King’s tại Việt Nam phản ánh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục”

Được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia năm 1829, ban đầu là khối tiểu học của Trường đại học King's College London, King's kế thừa và phát huy tinh hoa của giáo dục Anh quốc. Trường liên tục nằm trong xếp hạng các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, được công nhận là: một trong năm trường phổ thông tốt nhất thế giới* và là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Vương quốc Anh**.

Thành tích học thuật của King's cũng được xếp hạng hàng đầu tại Anh quốc: Hơn 98% kết quả GCSE và IGCSE đạt mức A*/A (tương đương 9-7), và hơn 96% kết quả A Level đạt A*/A/B, trong đó hơn một nửa đạt mức A* hoặc tương đương theo thang điểm 7 của IB. Mỗi năm, hầu hết học sinh ( 99%) đều trúng tuyển được các trường đại học danh tiếng trên thế giới, với 25% giành được suất vào Oxford, Cambridge và các trường trong nhóm Ivy League danh giá của Hoa Kỳ.

Triết lý giáo dục: Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách

Triết lý giáo dục của King's hướng tới "Thế giới sau cánh cửa trường học" (The world beyond) và cuộc sống ở tuổi 25 (Life at 25), trang bị cho học sinh trải nghiệm giáo dục xuất sắc về Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách, cùng sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai trong thế giới rộng lớn sau cánh cửa trường học.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King's College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng Danh dự của King's College Wimbledon TP.HCM, cho biết: "Tại King's, sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho học sinh nền giáo dục kết hợp hài hòa giữa Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách, cùng sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai trong thế giới rộng lớn sau cánh cửa trường học. Với việc ra mắt King's College Wimbledon TP.HCM, chúng tôi cam kết đồng hành chặt chẽ cùng đội ngũ tại Việt Nam và kết nối với cộng đồng King's toàn cầu, nhằm mang giáo dục Anh Quốc nguyên bản nhất đến Việt Nam".

Trường tại TP.HCM sẽ được quản lý và bảo đảm chất lượng trực tiếp bởi King's College School, Wimbledon. Nhằm đảm bảo mang đến một nền giáo dục nguyên bản nhất, King's sẽ tham gia và kiểm soát toàn bộ quá trình, từ thiết kế chương trình học, tuyển dụng và đào tạo giáo viên, đến công tác chăm sóc học sinh, triển khai các chương trình học thuật và phát triển cá nhân.

Ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập của King's College Wimbledon TP.HCM, nhấn mạnh: "Giá trị cốt lõi của King's College Wimbledon TP.HCM nằm ở chương trình học được thiết kế chặt chẽ, giúp học sinh phát triển tư duy và đạt được kết quả học tập ngoài mong đợi. Ngoài ra, chương trình Phát triển Toàn diện Cá nhân (Personal Enrichment Programme) đặc biệt sẽ trang bị cho các em sự linh hoạt và khả năng thích ứng vượt trội trong một thế giới không ngừng biến động".

Ngôi trường mới tọa lạc tại The Global City, TP.HCM với diện tích gần 2 hecta. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại hỗ trợ tối đa cho lộ trình học tập lẫn phát triển cá nhân toàn diện của học sinh. Các tiện ích vượt trội bao gồm: sân bóng đá 7 người, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi trong nhà tiêu chuẩn 25m cùng hồ bơi chuyên biệt cho khối mầm non, hệ thống phòng thí nghiệm khoa học hiện đại và nhà hát quy mô 500 chỗ ngồi. Bên cạnh đó là các không gian học tập ngoài trời cùng khu vực dành riêng cho biểu diễn nghệ thuật và sáng tạo.

Hiện tại, School Gallery đã chính thức mở cửa, sẵn sàng chào đón quý phụ huynh đến tham quan. Đây là không gian đầu tiên phản ánh tinh thần và tiêu chuẩn của nhà trường, nơi phụ huynh và học sinh có thể trải nghiệm về môi trường giáo dục, tìm hiểu về cơ sở vật chất, trực tiếp trao đổi cùng đội ngũ chuyên gia học thuật về phương pháp giáo dục của King's College Wimbledon TP.HCM.

Ghi chú:

* Top 5 trường tốt nhất thế giới (Theo Bảng xếp hạng HSBC Hurun Education Global High Schools 2025)

** Trường tư thục hàng đầu tại Vương quốc Anh (Xếp hạng bởi The Sunday Times Parent Power - 2026)