Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bản lĩnh vàng đưa U.17 Việt Nam kiêu hãnh bước ra World Cup

Hồng Nam
14/05/2026 11:11 GMT+7

Tự tin giành lại thế trận, kiểm soát nhịp chơi và đè bẹp một trong những đội trẻ mạnh nhất Tây Á bằng sức ép nghẹt thở, U.17 Việt Nam cho thấy tấm vé dự World Cup là thành quả xứng đáng cho một đội tuyển thực sự mạnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Bản lĩnh của U.17 Việt Nam

Khi Sultan Nasir Al Mheiri sút tung lưới thủ môn Lý Xuân Hòa ngay ở giây 16 để đưa U.17 UAE vượt lên, U.17 Việt Nam đứng trước hai thử thách. Phải lấy lại thế chủ động để kìm hãm cơn hưng phấn của đối thủ, đồng thời giữ được cái đầu lạnh lùng, tỉnh táo để kiểm soát cách chơi của chính mình.

Trong đó, vế thứ hai khó khăn hơn. Chiến thắng chính mình là cuộc chiến gian nan nhất. HLV Cristiano Roland luôn dặn học rằng U.17 Việt Nam sẽ thắng nếu đá đúng đấu pháp. Tất nhiên, triển khai đấu pháp trên sân tập thì dễ, làm lại ở trận đấu chính thức, nơi áp lực đè nặng và đối thủ không chịu trận như "quân xanh", mới là lằn ranh minh định đẳng cấp thực sự.

U.17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng C

Sau cùng, U.17 Việt Nam đã làm được. Trước khi Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt đẳng cấp ở phút 41 để gỡ hòa, cầu môn U.17 UAE đã rung chuyển 6 lần, mà 5 trong số đó là cơ hội ghi bàn mười mươi. Sang hiệp 2, học trò Roland dẫn trước, rồi để đối thủ gỡ hòa, nhưng không nao núng.

U.17 Việt Nam điềm đạm kiểm soát thế trận, ban bật luân chuyển bóng theo khối đội hình, pressing như "thác lũ", hay thiết kế những mảng miếng bóng cố định mang đến sát thương cao. Sức ép của U.17 Việt Nam lớn tới mức, U.17 UAE phải chờ đến phút 74 mới có quả phạt góc đầu tiên. Học trò Roland không thắng bằng vận may hay tinh thần thuần túy. Hai yếu tố ấy dẫu có xuất hiện, cũng đến từ nền tảng cốt lõi của một đội tuyển mạnh, đó là đẳng cấp chuyên môn. Sau 4 tháng, bóng đá trẻ Việt Nam lại thắng UAE (U.23 và U.17) với cùng tỷ số 3-2, cùng với thế trận nhỉnh hơn, cho thấy sự lớn mạnh từng ngày để tiệm cận những đỉnh cao châu Á. 

Đỉnh cao ấy không đến trong một đêm, mà là thành quả của quá trình đầu tư đào tạo trẻ trong gần hai thập kỷ. Sau "lá cờ đầu" HAGL với mô hình học viện hợp tác quốc tế, giáo dục toàn diện từ chuyên môn, học vấn đến nhân cách, hàng loạt trung tâm đào tạo ra đời hoặc chuyển mình theo mô hình mới, như Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel. Dù còn thiếu sót, song rõ ràng, tấm lưới của các trung tâm trẻ đã sàng lọc và mài giũa nhân tài hiệu quả. 

U.17 Việt Nam bài bản, vững chãi từ chuyên môn đến tâm lý

Cộng với chiến lược đầu tư dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với tập huấn kết hợp thi đấu quốc tế, U.17 Việt Nam đã "lột xác". 10 năm trước, lứa U.17 của ông Đinh Thế Nam từng thua 0-7 trước Nhật Bản hay 0-5 trước Iran chẳng phải vì yếu, mà bởi thiếu cơ hội cọ xát. Còn hiện tại, nhiều cầu thủ đã giao hữu với các đội nước ngoài khi mới 15 tuổi (ở Hà Nội, PVF...). U.17 Việt Nam liên tục thi đấu với Nhật Bản, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út ở các chuyến tập huấn. 

Nền móng kinh nghiệm được bồi đắp, để hôm nay, trong tay Roland là lứa cầu thủ không biết sợ, nhưng biết gạt nước mắt sau trận thua Hàn Quốc để có màn trình diễn để đời trước UAE. 

Đẳng cấp HLV Roland 

Cũng giống HLV Kim Sang-sik, Cristiano Roland đang trở thành "phù thủy" bóng đá trẻ. Roland có mọi thứ mà cầu thủ trẻ Việt Nam cần, bởi ông từng có sự nghiệp thi đấu đỉnh cao (trụ cột Benfica), khoác áo CLB Hà Nội đá V-League trong vai trò thủ quân... đủ nhiều để thấu hiểu cầu thủ trẻ và văn hóa bóng đá Việt. 

Trên hết, Roland luôn gần gũi học trò. Chiến lược gia người Brazil không chỉ chăm chút từng chi tiết nhỏ trên sân, mà còn lo cho học trò từng bữa ăn, giấc ngủ. Điều đó không thay đổi khi ông huấn luyện U.17 Hà Nội, đến khi lên tuyển nhận đội theo kiểu thời vụ (Roland vẫn là người của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội). 

HLV Roland luôn tận tâm

"Tâm lý cầu thủ là thứ cần quan tâm, chăm chút nhất. Tôi luôn muốn học trò ổn định tinh thần, thích nghi với hoàn cảnh. Ban huấn luyện chỉ đưa ra hướng dẫn, còn hiệu quả ra sao trên sân, cầu thủ mới là người thực hiện", Roland nói. 

Ông là người đầu tiên xốc học trò đứng dậy sau trận thua U.17 Hàn Quốc, an ủi những cái đầu gục xuống vì tiếc nuối, động viên toàn đội phải đá đơn giản và tin vào chính mình trước thời khắc quyết định. "Cứ tự tin mà chơi bóng", lời dặn được chuyển ngữ qua phiên dịch viên, đã trở thành thương hiệu của Roland. Ông tin vào chiến thuật của mình, nhưng trên hết, tin rằng dù khó khăn, các cầu thủ vẫn sẽ có cách.

1 năm trước, Roland từng nói với Báo Thanh Niên rằng "cả thế giới đã biết tiềm năng của U.17 Việt Nam". Giờ thì, thế giới sẽ còn biết rõ hơn nữa, khi U.17 Việt Nam bước tới U.17 World Cup. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

