Khởi tranh giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM mở màn thuận lợi

Chiều 13.5, tại sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và trang trọng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia.





Các đại biểu tham dự lễ khai mạc ẢNH: VFF

Giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF, đồng trưởng BTC giải cho biết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia được tổ chức từ năm 2019 và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, chất lượng chuyên môn của giải đấu liên tục được nâng cao qua từng mùa giải, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ cũng như tạo nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF ẢNH: VFF

Đại diện BTC tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị đăng cai, sự quyết tâm của các đội bóng cùng sự đồng hành của nhà tài trợ và người hâm mộ, giải đấu năm nay sẽ tiếp tục diễn ra hấp dẫn, chuyên môn cao và cống hiến nhiều trận cầu chất lượng.

Nhân dịp này, VFF và BTC cũng gửi lời cảm ơn đến tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan liên quan, nhà tài trợ FPT Telecom, Công ty CP Động Lực cùng các cơ quan truyền thông đã đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam.

Lễ khai mạc diễn ra tại Thái Nguyên ẢNH: VFF

CLB nữ TP.HCM thắng trận ra quân

Trước lễ khai mạc, trận đấu sớm lúc 16 giờ đã diễn ra giữa CLB nữ TP.HCM và Hà Nội 1. Đại diện phía nam giành chiến thắng 2-1 để có khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay.

Sau lễ khai mạc, trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội chủ nhà Thái Nguyên và Hà Nội 2 lúc 19 giờ trên sân vận động Thái Nguyên.

Giải được kỳ vọng sẽ giúp tìm ra nhiều nhân tài cho bóng đá nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng để các cầu thủ nữ nâng cao chuyên môn, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.