Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Khởi tranh giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM mở màn thuận lợi

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/05/2026 11:41 GMT+7

Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 chính thức khai mạc chiều 13.5 tại sân vận động Thái Nguyên với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, khách mời và các đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam.

Chiều 13.5, tại sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi và trang trọng. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia.


Khởi tranh giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM mở màn thuận lợi- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

ẢNH: VFF

Giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF, đồng trưởng BTC giải cho biết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia được tổ chức từ năm 2019 và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, chất lượng chuyên môn của giải đấu liên tục được nâng cao qua từng mùa giải, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá nữ cũng như tạo nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia.

Khởi tranh giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM mở màn thuận lợi- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF

ẢNH: VFF

Đại diện BTC tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị đăng cai, sự quyết tâm của các đội bóng cùng sự đồng hành của nhà tài trợ và người hâm mộ, giải đấu năm nay sẽ tiếp tục diễn ra hấp dẫn, chuyên môn cao và cống hiến nhiều trận cầu chất lượng.

Nhân dịp này, VFF và BTC cũng gửi lời cảm ơn đến tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan liên quan, nhà tài trợ FPT Telecom, Công ty CP Động Lực cùng các cơ quan truyền thông đã đồng hành với bóng đá nữ Việt Nam.

Khởi tranh giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM mở màn thuận lợi- Ảnh 3.

Lễ khai mạc diễn ra tại Thái Nguyên

ẢNH: VFF

CLB nữ TP.HCM thắng trận ra quân

Trước lễ khai mạc, trận đấu sớm lúc 16 giờ đã diễn ra giữa CLB nữ TP.HCM và Hà Nội 1. Đại diện phía nam giành chiến thắng 2-1 để có khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay.

Sau lễ khai mạc, trận đấu tiếp theo của ngày thi đấu đầu tiên là màn so tài giữa đội chủ nhà Thái Nguyên và Hà Nội 2 lúc 19 giờ trên sân vận động Thái Nguyên.

Khởi tranh giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM mở màn thuận lợi- Ảnh 4.

Giải được kỳ vọng sẽ giúp tìm ra nhiều nhân tài cho bóng đá nữ Việt Nam

ẢNH: VFF

Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng để các cầu thủ nữ nâng cao chuyên môn, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bản lĩnh vàng đưa U.17 Việt Nam kiêu hãnh bước ra World Cup

Bản lĩnh vàng đưa U.17 Việt Nam kiêu hãnh bước ra World Cup

Tự tin giành lại thế trận, kiểm soát nhịp chơi và đè bẹp một trong những đội trẻ mạnh nhất Tây Á bằng sức ép nghẹt thở, U.17 Việt Nam cho thấy tấm vé dự World Cup là thành quả xứng đáng cho một đội tuyển thực sự mạnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

U.17 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì xếp sau U.17 Việt Nam, rơi vào nhánh đấu khó tứ kết

FIFA hân hoan chào mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, tiết lộ những thông tin đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá nữ việt nam bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 CLB nữ TP.HCM Đội tuyển nữ việt nam VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận