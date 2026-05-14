Huỳnh Như cùng ngoại binh giúp TP.HCM có 3 điểm, đội Bích Thùy thắng đậm không tưởng

Ngoại binh của CLB TP.HCM đi vào lịch sử

Tâm điểm của ngày thi đấu mở màn là màn so tài giữa CLB nữ TP.HCM và Hà Nội I – hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng lực lượng được đầu tư mạnh mẽ, Huỳnh Như cùng các đồng đội là bên kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Sau nhiều pha ép sân liên tiếp, CLB TP.HCM được hưởng quả phạt đền ở phút 26 khi Trần Thị Thu Xuân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Joelma Gabriel bình tĩnh đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0.

Đáng chú ý, với pha lập công này, Joelma Gabriel đã đi vào lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của một ngoại binh tại Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia, trong mùa giải đầu tiên các CLB được phép đăng ký 1 cầu thủ ngoại tham dự giải đấu.

Joelma Gabriel là tiền đạo người Brazil, từng được CLB nữ TP.HCM ký hợp đồng để thi đấu tại vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025 - 2026 diễn ra ở Lào hồi cuối tháng 3. Cô cũng là một trong 4 ngoại binh được đội bóng TP.HCM tăng cường cho chiến dịch châu lục và nhanh chóng để lại dấu ấn nhờ nền tảng thể lực, khả năng càn lướt cùng kỹ năng dứt điểm hiệu quả.

Joelma Gabriel ghi bàn ngày ra mắt, giúp CLB TP.HCM có thắng lợi ẢNH: VFF

Bàn thắng của Joelma giúp trận đấu trở nên cởi mở hơn, nhưng hiệp 1 khép lại mà không có thêm pha lập công nào. Sang hiệp 2, TP.HCM tiếp tục duy trì sức ép và sớm nhân đôi cách biệt ở phút 52. Từ pha phối hợp tấn công bên cánh đầy tốc độ, Huỳnh Như băng vào dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù vậy, Hà Nội I vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Phút 72, đội bóng thủ đô được hưởng phạt đền và Hải Yến không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Hà Nội I liên tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ chắc chắn của TP.HCM đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng chung cuộc.

Bích Thùy cùng đồng đội thắng đến 8-0

Ở trận đấu còn lại của ngày khai mạc, chủ nhà Thái Nguyên T&T tạo nên màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Hà Nội II với tỷ số đậm 8-0.

Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Nguyên T&T áp đặt thế trận và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8 nhờ công của Thúy Hằng. Tiền đạo này xử lý khéo léo vượt qua cả thủ môn trước khi đưa bóng vào lưới trống. Đến phút 42, Bích Thùy nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm đẹp mắt sau đường kiến tạo thuận lợi của chính Thúy Hằng.

Bích Thùy cùng các đồng đội thắng đậm đến 8-0 ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T hoàn toàn áp đảo đối thủ và ghi thêm 6 bàn thắng để khép lại ngày ra quân bằng chiến thắng tưng bừng 8-0. Ngoại binh Rebecca Luke cũng để lại dấu ấn trong chiến thắng đậm đà của đội chủ nhà, báo hiệu một mùa giải hứa hẹn nhiều hấp dẫn với sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài ở sân chơi quốc nội nữ Việt Nam.