TP.HCM đề xuất hỗ trợ công an phường, xã 5 triệu đồng/người/tháng

Nội dung trên được nêu trong dự thảo nghị quyết của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ đối với lực lượng công an cấp xã, đồn công an trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2028, đang được lấy ý kiến.

Theo dự thảo tờ trình, toàn thành phố hiện có 168 đơn vị công an cấp xã (113 công an phường, 54 công an xã và 1 công an đặc khu) và 10 đồn công an. Biên chế bố trí tại công an cấp xã là 12.661 người, đồn công an là 108 người, tổng cộng 12.769 người.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, xảy ra tình trạng "thừa - thiếu", "mất cân đối" về số lượng biên chế và thiếu những biên chế công tác đặc thù như điều tra viên, kỹ thuật hình sự, kế toán, cơ yếu tại công an cấp xã, đặc biệt là ở địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đến nay, 39 công an cấp xã có biên chế dưới định mức tối thiểu.

Công an phường Bình Lợi Trung, TP.HCM nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, khối lượng công việc của công an cấp xã hiện nay rất lớn, theo quy định của Bộ Công an là 15 nhóm nhiệm vụ với hàng trăm đầu việc; mỗi nhiệm vụ, đầu việc làm thường xuyên, liên tục, không có kết thúc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an phường, xã đang thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng như phải làm việc ngoài giờ, ban đêm với yêu cầu thời hạn hoàn thành cấp bách.

Dù thời gian làm việc vượt quá theo quy định tại bộ luật Lao động nhưng cán bộ, chiến sĩ công an phường, xã chưa được hưởng tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm. Theo khảo sát, thời gian làm việc bình quân trong 1 tuần của 1 cán bộ công an cấp xã là 127 giờ, trung bình 18 giờ/ngày (tính cả thứ bảy và chủ nhật).

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an cấp xã còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do cấp ủy, chính quyền địa phương giao trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội…

Cần hơn 760 tỉ đồng/năm hỗ trợ công an phường, xã

Hiện nay, TP.HCM đang áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức với mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ, và 3 triệu đồng/người/tháng.

Mặt khác, TP.HCM là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất, giá các mặt hàng đã tăng vọt (điện, xăng, thực phẩm…) nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Qua tham khảo các địa phương khác, HĐND TP.Hà Nội chi hỗ trợ hằng tháng cho cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã là 4.960.000 đồng/người/tháng. Do đó, TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng cho lực lượng công an cấp xã, đồn công an là 5 triệu đồng/người/tháng.

Với mức hỗ trợ trên, dự kiến ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí khoảng 766 tỉ đồng/năm đối với 12.769 người. Chính sách trên dự kiến được trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.