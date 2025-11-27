Hà Nội hỗ trợ công an cấp xã gần 5 triệu đồng/người/tháng

Tại kỳ họp thứ 28 tổ chức sáng 27.11, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN HỢP

Theo đó, thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng công an cấp xã thuộc Công an TP.Hà Nội số tiền 4.960.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc đối tượng quy định tại nghị quyết này đồng thời thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND (quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP.Hà Nội) thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trên địa bàn thành phố có 11.164 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã được bố trí tại 126 xã, phường.

Công an cấp xã là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở, nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên ở địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy... nên áp lực công việc rất nặng nề.

Theo khảo sát, thời gian làm việc bình quân trong 11 tuần của một cán bộ công an cấp xã là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày (tính cả thứ bảy và chủ nhật), vượt quá thời gian quy định của bộ luật Lao động.

Với khối lượng công việc lớn, tính chất công việc khó khăn, vất vả nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cấp xã xin thôi phục vụ trước hạn tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Thống kê từ năm 2020 đến năm 2024, có 225 người thuộc công an cấp xã xin thôi phục vụ trước hạn tuổi. Chỉ tính riêng trong năm 2025, do sắp xếp tổ chức bộ máy, đã có 208 chiến sĩ thuộc công an cấp xã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, xuất ngũ.

Báo cáo với HĐND TP.Hà Nội, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nội dung cơ bản của chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cấp xã là 4.960.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến kinh phí thực hiện là 664,48 tỉ đồng/năm, trong đó kinh phí đang thực hiện là 183,38 tỉ đồng; kinh phí bổ sung là 481,1 tỉ đồng/năm, từ nguồn ngân sách cấp thành phố.