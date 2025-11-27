Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội hỗ trợ công an cấp xã gần 5 triệu đồng/người/tháng

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
27/11/2025 13:37 GMT+7

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP.Hà Nội thông qua, lực lượng công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/người/tháng.

Tại kỳ họp thứ 28 tổ chức sáng 27.11, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội hỗ trợ công an cấp xã gần 5 triệu đồng/người/tháng - Ảnh 1.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình tại kỳ họp

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Theo đó, thành phố hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng công an cấp xã thuộc Công an TP.Hà Nội số tiền 4.960.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc đối tượng quy định tại nghị quyết này đồng thời thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND (quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP.Hà Nội) thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trên địa bàn thành phố có 11.164 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã được bố trí tại 126 xã, phường.

Công an cấp xã là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở, nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên ở địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy... nên áp lực công việc rất nặng nề.

Theo khảo sát, thời gian làm việc bình quân trong 11 tuần của một cán bộ công an cấp xã là 127 giờ, trung bình là 18 giờ/ngày (tính cả thứ bảy và chủ nhật), vượt quá thời gian quy định của bộ luật Lao động.

Với khối lượng công việc lớn, tính chất công việc khó khăn, vất vả nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cấp xã xin thôi phục vụ trước hạn tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Thống kê từ năm 2020 đến năm 2024, có 225 người thuộc công an cấp xã xin thôi phục vụ trước hạn tuổi. Chỉ tính riêng trong năm 2025, do sắp xếp tổ chức bộ máy, đã có 208 chiến sĩ thuộc công an cấp xã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, xuất ngũ.

Báo cáo với HĐND TP.Hà Nội, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nội dung cơ bản của chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cấp xã là 4.960.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến kinh phí thực hiện là 664,48 tỉ đồng/năm, trong đó kinh phí đang thực hiện là 183,38 tỉ đồng; kinh phí bổ sung là 481,1 tỉ đồng/năm, từ nguồn ngân sách cấp thành phố.

Tin liên quan

Bộ Công an chi viện 260 chiến sĩ hỗ trợ Gia Lai khắc phục sau lũ

Bộ Công an chi viện 260 chiến sĩ hỗ trợ Gia Lai khắc phục sau lũ

Ngày 23.11, Bộ Công an tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Gia Lai 260 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Khám phá thêm chủ đề

công an cấp xã hà nội hỗ trợ Giám đốc Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận