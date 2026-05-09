Trưởng công an, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra phường ra sân đá bóng Tháng Công nhân

Ngày 9.5, Công đoàn phường Bình Phú (TP.HCM) phối hợp Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường tổ chức lễ khai mạc Tháng Công nhân và giải FUTSAL năm 2026.

Ông Phạm Hoàng Minh, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Phú, cho biết đội ngũ công nhân, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dù có nhiều cải thiện nhưng đời sống của một bộ phận công nhân, người lao động vẫn còn khó khăn, thu nhập chưa ổn định, tích lũy còn thấp, nhà ở chật hẹp, chủ yếu là thuê trọ, chi phí sinh hoạt, học hành, y tế ngày càng tăng.

Ông Phạm Hoàng Minh, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Phú, phát biểu khai mạc Tháng Công nhân ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Công đoàn phường Bình Phú cho biết Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo ra những chuyển biến thực chất, bền vững hơn trong công tác chăm lo người lao động.

Trong Tháng Công nhân, phường tổ chức giải bóng đá FUTSAL năm 2026 để công nhân, viên chức, người lao động gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị. Trong tháng 5.2026, phường cũng tổ chức hội thi văn nghệ "Tiếng hát công nhân Bình Phú".

Lãnh đạo phường Bình Phú trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải bóng đá FUTSAL ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Công đoàn phường cũng sẽ thăm hỏi, tặng quà công nhân khó khăn, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, tổ chức "Bữa cơm công đoàn" nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, bổ sung suất ăn cho người lao động làm thêm giờ, lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại…

Ông Minh kêu gọi các công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp luôn quan tâm, đồng hành với người lao động; các ngành, các cấp chính quyền luôn phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng Minh, Trưởng Công an phường Bình Phú đá giao lưu trong Tháng Công nhân ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các cầu thủ đội UBND phường và Công an phường Bình Phú thi đấu quyết tâm, mang đến khán giả màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nụ cười chiến thắng của đội Công an phường Bình Phú ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giải bóng đá FUTSAL năm 2026 của phường Bình Phú thu hút 14 đội với gần 200 vận động viên tham gia, diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.5 áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Đáng chú ý, nhiều lãnh đạo phường cũng tham gia thi đấu cùng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có Trưởng công phường Bình Phú Nguyễn Hữu Hoàng Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nguyễn Tấn Nhựt.

Trong trận đấu mở đầu giải, ông Nguyễn Hữu Hoàng Minh làm đội trưởng đội Công an phường Bình Phú thi đấu với đội UBND phường. Hai đội mang đến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, kết quả đội Công an phường Bình Phú thắng 3 - 2.