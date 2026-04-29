Công an TP.HCM sẽ xác minh chủ sử dụng hàng triệu thửa đất

Nội dung trên được nêu trong kế hoạch cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 do UBND TP.HCM vừa ban hành.

Dự kiến, kế hoạch diễn ra trong 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1.4, trong đó có 60 ngày cao điểm từ ngày 15.4 đến ngày 15.6.

Dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương. Kế hoạch cũng hướng tới đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TP.HCM sẽ chuyển dữ liệu đất đai cho công an xác minh chủ sử dụng đất ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này là rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 168 phường, xã, đặc khu. Số lượng cụ thể gồm khoảng 2,5 triệu thửa đất có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa "đúng - đủ - sạch - sống", đồng thời thu thập hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu mới gần 450.000 thửa đất khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát đo đạc, lập bản đồ địa chính (nơi chưa có bản đồ địa chính), đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Dữ liệu sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân loại sẽ chuyển cho Công an TP.HCM để phân bổ về công an cấp xã tổ chức xác minh thông tin chủ sử dụng đất. Sau khi hoàn thành xác minh, dữ liệu được tổng hợp, chuyển lại Sở Nông nghiệp và Môi trường để cập nhật, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo quy định.

Về nhân sự tham gia làm sạch dữ liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ khối lượng công việc và tiến độ thực hiện sẽ phối hợp các sở, ngành, địa phương lên danh sách lực lượng được huy động tham gia. UBND TP.HCM lưu ý việc huy động lực lượng phải được thể hiện bằng văn bản của cấp có thẩm quyền; danh sách tổng hợp là căn cứ để tổ chức triển khai và thực hiện chế độ hỗ trợ.