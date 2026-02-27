Rà soát toàn diện sử dụng đất công

Như Thanh Niên đã thông tin, đất công ở P.Phước Thắng (TP.HCM) được mua bán bằng giấy viết tay; hiện là quán cà phê "hát với nhau", một phần làm gara sửa ô tô. Khu đất này có diện tích khoảng 3.500 m2, tại địa chỉ 1658A, mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, P.Phước Thắng (TP.HCM), trước đây là P.12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Phước Thắng cho biết khu đất công này đã bị chiếm giữ từ lâu, đã qua nhiều thời kỳ lãnh đạo. UBND P.Phước Thắng sẽ phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại nguồn gốc khu đất, quá trình sử dụng, xây dựng để có hướng xử lý.

T RUY RÕ TRÁCH NHIỆM TỪ KHÂU ĐẦU

Đặt câu hỏi ngay khâu khởi phát của vấn đề, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Văn Hùng nêu: "Nguồn gốc ban đầu do ai quản lý? Xử lý người đó do sai phạm từ ban đầu và thu hồi đất". Đồng quan điểm, BĐ Jukami ngắn gọn: "Xin cứ gửi hồ sơ sang cho công an để làm rõ".

Trong khi đó, liên quan mức độ xử lý, BĐ Nguyễn Quang Minh đề nghị: "Cần phân biệt rõ sai phạm hành chính và sai phạm có dấu hiệu hình sự để xử lý minh bạch". BĐ Minh Châu viết: "Cần xử lý đúng người, đúng lỗi, đúng quy định pháp luật", đồng thời cho rằng người dân mong "sự công bằng và minh bạch".

Khu đất công diện tích lớn được phản ánh sử dụng sai mục đích, từng giao dịch bằng “giấy tay” và hiện đang hoạt động như quán cà phê, gara ô tô ẢNH: NGUYỄN LONG

Bàn về trách nhiệm, theo BĐ Nguyễn Thị Bảo Vy: "Trách nhiệm không nên chỉ quy về một cá nhân", vì trong quản lý thường "có nhiều cấp, nhiều phòng ban cùng tham gia". Tương tự, BĐ Trần Quốc Huy đề xuất cụ thể hơn: "Ai ký giao đất, ai phụ trách theo dõi, ai kiểm tra định kỳ… đều phải được xác định bằng văn bản" trong khi BĐ Võ Thành Lợi nêu quan điểm cần "xem lại cả tập thể phụ trách trong từng giai đoạn".

Một số BĐ đặt vấn đề về công tác giám sát khi diện tích đất lớn như vậy mà vẫn bị sử dụng sai mục đích trong thời gian dài. BĐ Lê Khánh Toàn nhận xét: "Nếu chỉ kiểm tra trên hồ sơ giấy mà không kiểm tra thực địa thì rất dễ xảy ra tình trạng báo cáo một đằng, thực tế một nẻo".

M INH BẠCH HỒ SƠ, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ

Bên cạnh truy trách nhiệm, nhiều ý kiến phản hồi tập trung vào vấn đề minh bạch hóa quy trình quản lý. Với cơ chế "mua bán giấy tay", BĐ Hữu Nghĩa SG viết: "Giấy tay thường chỉ xuất hiện trong giao dịch dân sự giữa cá nhân với cá nhân, còn đất công phải có hồ sơ quản lý rõ ràng" và đề nghị "rà soát lại các quy định liên quan đến chuyển nhượng, cho thuê". Cùng băn khoăn, BĐ Thu Trang đặt câu hỏi: "Vì sao đất công lại có thể mua đi bán lại bằng giấy tay suốt thời gian dài mà không ai phát hiện? Cần công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý của khu đất đó".

Đối với biện pháp xử lý, BĐ Lan Anh đề xuất: "Đất công mà bị sử dụng sai mục đích thì nên thu hồi ngay, không nên hợp thức hóa". Còn theo BĐ Trọng Nhân, "nếu quy định rõ thời hạn kiểm tra, nghĩa vụ báo cáo và chế tài khi không thực hiện thì sẽ hạn chế được tình trạng để sai phạm kéo dài".

BĐ Hải Nam viết: "Có thể ứng dụng công nghệ quản lý đất đai, cập nhật hình ảnh, hiện trạng sử dụng theo thời gian thực". Liên quan việc công khai kết quả xử lý, BĐ Thanh Mai mong muốn "việc xử lý phải rõ ràng và thông tin kết quả đến người dân". Sau cùng, BĐ Đỗ Quang Huy đưa ra giải pháp: "Ngoài xử lý vụ việc cụ thể, cần có báo cáo tổng kết để rút kinh nghiệm cho toàn thành phố".

Cùng mối quan tâm về minh bạch, BĐ Kim Ngân viết: "Công bố kết luận cuối cùng sẽ giúp tránh đồn đoán và tạo sự rõ ràng". BĐ Minh Khoa chia sẻ: "Người dân bình thường muốn xây cái nhà nhỏ còn phải xin đủ thứ giấy tờ… Mong cơ quan chức năng giải thích rõ". Về tương lai khu đất sau xử lý, BĐ Ngọc Hạnh đặt câu hỏi: "Sau khi rà soát và thu hồi (nếu có), khu đất đó sẽ được sử dụng ra sao để phục vụ cộng đồng?".

BĐ Trần Quốc Đạt ý kiến: "Cần xem lại cơ chế định giá và cho thuê đất công. Nếu giá cho thuê quá thấp hoặc hợp đồng thiếu điều khoản ràng buộc thì rất dễ bị lợi dụng. Theo tôi, nên có kiểm toán độc lập định kỳ đối với các khu đất có giá trị lớn, để đảm bảo khai thác đúng mục đích và không thất thoát ngân sách. Quản lý tài sản công phải có cơ chế kiểm tra chéo, chứ không thể chỉ dựa vào một đơn vị".