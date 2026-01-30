Thi công khi chưa được bàn giao đất, công ty thủy điện bị phạt 700 triệu đồng

Sáng nay 30.1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên (ở thôn Suối Loa, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) với số tiền 700 triệu đồng.

Dự án thủy điện Sông Liên 1, tại xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi (ảnh chụp năm 2023) ẢNH: HẢI PHONG

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên đã sử dụng đất khi Nhà nước chưa bàn giao đất trên thực địa dù đã có quyết định cho thuê đất.

Cụ thể, ngày 28.6.2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định cho Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên thuê đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Liên 1, hạng mục kênh dẫn, tại xã Ba Thành và Ba Động (H.Ba Tơ cũ, nay là xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau đó, doanh nghiệp này đã tổ chức thi công, sử dụng hơn 14 ha đất để xây dựng hạng mục kênh dẫn của dự án khi chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Với hành vi vi phạm này, UBND tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên phải hoàn tất các thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa theo đúng quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn quy định mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Từng bị phạt do đổ hơn 13.000 m³ đất, đá xuống sông Liên

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, vào năm 2023, trong quá trình thi công dự án thủy điện Sông Liên 1, nhà thầu của Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên đã đổ hơn 13.000 m³ đất, đá xuống sông Liên tại 2 vị trí, gây ảnh hưởng đến dòng chảy và môi trường.

Đơn vị thi công thủy điện Sông Liên 1 đổ 9.000 khối đất, đá ra sông Liên, lấn ra dòng sông hơn 15 m ẢNH: HẢI PHONG

Trong đó, tại đoạn kênh lớn dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1 (thuộc thôn Trường An, xã Ba Động), quá trình đào khoét mương đã phát sinh khoảng 9.000 m³ đất, đá. Số đất đá này được xe tải vận chuyển và đổ lấn dòng sông Liên, tạo thành bãi thải cao gần 10 m, lấn ra lòng sông khoảng 15 m, kéo dài khoảng 60 m. Đơn vị thi công còn tận dụng bãi đất đá này để làm đường vận chuyển thiết bị, máy móc phục vụ dự án.

Sau đó, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ (cũ) đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên với số tiền 90 triệu đồng do đổ thải, trữ đất đá không đúng nơi quy định.

Dự án thủy điện Sông Liên 1 được triển khai thi công từ tháng 5.2029, có tổng mức đầu tư 504 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 15 MW.



