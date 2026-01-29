Quảng Ngãi bảo vệ thi công dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu đất vị trí số 4, diện tích khoảng 50 ha thuộc các tờ bản đồ số 31, 32, 33, 43, 44 và 55, trước đây thuộc xã Bình Trị (cũ) nay là thôn Lệ Thủy, xã Vạn Tường, lực lượng công an, dân quân tự vệ, y tế cùng các đơn vị liên quan có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo vệ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Khu đất thuộc xã Bình Trị (cũ) nay là thôn Lệ Thủy, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi được triển khai thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ẢNH: HẢI PHONG

Triển khai dự án khoảng 300 ngày

Đúng 7 giờ ngày 29.1, UBND xã Vạn Tường phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, xác định hiện trạng cây phi lao, tài sản, hoa màu của các hộ dân còn trên đất thuộc phạm vi dự án. Qua công tác tuyên truyền, vận động, 3 hộ dân có cây phi lao trên khu đất này đã thống nhất phương án cắt bỏ cây, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chính quyền địa phương cũng cam kết hỗ trợ kinh phí cắt và vận chuyển cây cho các hộ dân theo quy định.

Trong suốt quá trình bảo vệ thi công các hạng mục như làm đường tạm, gia cố hàng rào, tình hình ANTT được đảm bảo, người dân không tụ tập đông người, không xảy ra tình huống phức tạp.

Lực lượng chức năng bảo vệ thi công hàng rào xung quanh dự án ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết khu đất tại vị trí số 4 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn thuê để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 30.6.2025.

"Mặt bằng khu vực dự án đã được cắm mốc, san gạt từ năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình thi công hàng rào vào các năm 2024 và 2025, một số hộ dân đã có hành vi cản trở, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án", ông Hiền nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, diện tích đất thuộc phạm vi dự án đã được thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua nhiều giai đoạn, gồm các năm 1997, 1998 và 2015, trên tinh thần công khai, minh bạch và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân theo quy định pháp luật tại từng thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường hợp chưa thống nhất và chưa nhận tiền bồi thường.

"Việc triển khai bảo vệ thi công nhằm hoàn thiện hệ thống hàng rào kiên cố, đảm bảo điều kiện để dự án được triển khai lâu dài, ổn định. Song song đó, địa phương cũng tổ chức thi công đường dân sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân còn đất sau dự án đi lại, cũng như phục vụ công tác kiểm kê, bồi thường, san gạt nền, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư", ông Hiền nhấn mạnh.

Các đơn vị thi công đang san gạt làm đường ẢNH: HẢI PHONG

Đối với các trường hợp chưa nhận tiền đền bù, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kiên trì vận động, giải thích để người dân hiểu rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ tại mỗi thời điểm là khác nhau và phải được áp dụng đúng theo quy định của pháp luật, không thể lấy chính sách hiện hành để áp dụng cho các trường hợp đã được giải quyết trước đó.

Theo kế hoạch, công tác bảo vệ thi công các hạng mục hàng rào, đường dân sinh và kiểm kê cây trên đất thuộc dự án sẽ diễn ra đến hết ngày 30.1. Toàn bộ quá trình triển khai dự án dự kiến kéo dài khoảng 300 ngày. Trong thời gian này, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ đề ra.

Gặp mặt, giải đáp thắc mắc

Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào ngày 5.5.2023 và được xác định là một trong những công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch, ngày 2.2 tới, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ chính thức khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Dự kiến đến năm 2028, dự án hoàn thành, góp phần nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng/ngày lên khoảng 171.000 thùng/ngày.

Nơi diễn ra lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, vào ngày 27.1, UBND xã Vạn Tường đã tổ chức buổi gặp mặt các hộ dân liên quan nhằm giải đáp những thắc mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải thích cụ thể các quy định pháp luật hiện hành cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại thôn Lệ Thủy (xã Vạn Tường) và các thôn An Quang, Phước Hòa (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi).

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho công trình trọng điểm quốc gia.