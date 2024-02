An ninh siết chặt khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng tổng thể lần 5

Chiều 29.2, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, ở Quảng Ngãi) cho biết sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) lần thứ 5, dự kiến từ ngày 15.3 - 1.5.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 từ ngày 15.3 - 1.5 BSR CUNG CẤP

Công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất có 6 gói thầu chính (với 2.674 đầu mục công việc) do các nhà thầu trong nước, quốc tế đảm nhiệm. Còn gói thầu Inhouse do BSR đảm nhiệm có hơn 5.000 đầu mục công việc, thực hiện bảo dưỡng gồm: Hệ thống máy nén, thiết bị quay, tự động hóa, thiết bị điện…

BSR dự kiến có khoảng 3.000 nhân sự tham gia bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào thời kỳ cao điểm, trong đó gói thầu số 1 có nhiều nhất (920 nhân sự).

Để đợt bảo dưỡng lần này đạt kết quả tốt, an toàn, tiết kiệm, BSR đã thành lập ban chỉ đạo và lên sơ đồ tổ chức các gói thầu, trong đó có cả nhân sự nhà thầu trong nước, nước ngoài và nhân sự BSR.

Trong 4 lần bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất trước đây, thời gian thực hiện bảo dưỡng giảm dần. Năm 2011, thời gian bảo dưỡng tổng thể là 60 ngày, năm 2014 là 54 ngày, năm 2017 là 52 ngày, năm 2020 là 51 ngày và lần bảo dưỡng tổng thể thứ 5 dự kiến còn 48 ngày.

Một phân xưởng sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất BSR CUNG CẤP

Để đảm bảo an ninh trong thời gian bảo dưỡng tổng thể, BSR đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo môi trường... Theo đó, với mỗi mục tiêu như khu công nghệ chính, khu chứa sản phẩm, khu sản xuất hạt nhựa..., BSR và các đơn vị triển khai 3 lớp bảo vệ từ ngoài vào trong.

Ngoài lực lượng của BSR còn có cảnh sát cơ động, máy rà phá bom mìn và chất nổ, chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra trang thiết bị của nhà thầu, đồng thời bố trí nhân sự bảo vệ, tuần tra an ninh trong suốt thời gian diễn ra bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 5.