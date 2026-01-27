TP.HCM siết chặt phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai năm 2026

Ngày 27.1, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tại phiên họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các đơn vị phải rà soát, kiện toàn ban chỉ huy các cấp, đảm bảo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả"
Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của thời tiết, thủy văn; phải chủ động nhận định tình hình để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
Giám sát chặt việc xả lũ hồ Dầu Tiếng, Trị An
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM là phải kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2026
phòng thủ dân sự rà soát, đề xuất mua sắm trang thiết bị chuyên dụng
Xử lý dứt điểm các điểm ngập trong 6 tháng đầu năm
Về lộ trình thực hiện, UBND TP.HCM yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị phải hoàn thành việc cập nhật toàn bộ phương án phòng thủ dân sự, xác định rõ địa điểm sơ tán dân
phòng chống thiên tai sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân liên quan trong năm nay
Phòng thủ dân sự là gì?
Theo điều 13 luật Quốc phòng năm 2018:
- Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.
- Nhiệm vụ phòng thủ dân sự bao gồm: Xây dựng cơ chế hoạt động, kế hoạch phòng thủ dân sự; Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự; Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, nghiên cứu dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động; Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự.
- Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm lực lượng nòng cốt (gồm: dân quân tự vệ; công an xã, phường, thị trấn; lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của quân đội nhân dân, công an nhân dân và các bộ, ngành trung ương, địa phương); lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.
- Chính phủ quy định chi tiết điều này.
