TP.HCM siết chặt phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai năm 2026

Ngày 27.1, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tại phiên họp Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn .

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các đơn vị phải rà soát, kiện toàn ban chỉ huy các cấp, đảm bảo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả" .

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn .

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của thời tiết, thủy văn; phải chủ động nhận định tình hình để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản .

Giám sát chặt việc xả lũ hồ Dầu Tiếng, Trị An

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM là phải kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2026 .

Đáng chú ý, cơ quan này phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý hồ chứa (Công ty Thủy điện Trị An, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam) trong quy trình vận hành điều tiết tích nước, xả lũ trên lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn . Mục tiêu là đảm bảo an toàn công trình và chủ động giảm lũ cho hạ du, tránh các thời điểm bất lợi kép do triều cường kết hợp mưa lớn và xả lũ .

TP.HCM tăng cường công tác phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai năm 2026 ẢNH: PHẠM HỮU

Đối với các địa phương, UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự rà soát, đề xuất mua sắm trang thiết bị chuyên dụng . Cụ thể, đối với các địa bàn ven biển, khu vực sông rạch phức tạp, cần đề xuất trang bị phương tiện đường thủy như ca nô, tàu cao tốc, xuồng... để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ hiệu quả .

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần kết hợp tuần tra, giám sát tại các cửa sông, ven biển để kiểm tra tàu thuyền, kiên quyết chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) .

Xử lý dứt điểm các điểm ngập trong 6 tháng đầu năm

Về lộ trình thực hiện, UBND TP.HCM yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị phải hoàn thành việc cập nhật toàn bộ phương án phòng thủ dân sự, xác định rõ địa điểm sơ tán dân .

Đồng thời, các địa phương phải tập trung xử lý các điểm xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng, triều cường; xác định rõ lộ trình và trách nhiệm xử lý, tránh tình trạng để tồn tại kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân .

Kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân liên quan trong năm nay .

Phòng thủ dân sự là gì? Theo điều 13 luật Quốc phòng năm 2018: Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ phòng thủ dân sự bao gồm: Xây dựng cơ chế hoạt động, kế hoạch phòng thủ dân sự; Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự; Xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, nghiên cứu dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động; Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự. Lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm lực lượng nòng cốt (gồm: dân quân tự vệ; công an xã, phường, thị trấn; lực lượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của quân đội nhân dân, công an nhân dân và các bộ, ngành trung ương, địa phương); lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia. Chính phủ quy định chi tiết điều này.



