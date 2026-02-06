TP.HCM chi hơn 1.600 tỉ đồng chuẩn hóa dữ liệu

Ngày 6.2, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm (gọi chung là chuẩn hóa dữ liệu) trên địa bàn.

Chính sách này nhằm kịp thời động viên lực lượng trực tiếp tham gia các chiến dịch cao điểm chuẩn hóa dữ liệu, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối tượng áp dụng là các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các kế hoạch cao điểm nói trên. Mức hỗ trợ được quy định 200.000 đồng/người/ngày, tính theo số ngày thực tế tham gia. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách TP.HCM cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bố trí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai từng kế hoạch.

Việc xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu giúp TP.HCM đẩy nhanh chuyển đổi số ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM tính toán trong thời gian tới phải triển khai khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, mỗi đợt kéo dài 90 ngày với 7.000 người tham gia. Tổng mức chi dự kiến khoảng 1.638 tỉ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày năm 2027, được kỳ vọng tạo động lực cho lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu, qua đó góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị của TP.HCM.

UBND TP.HCM có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chi đúng đối tượng, đúng quy định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan.

Trong năm 2025, TP.HCM đã tổ chức 2 đợt cao điểm 90 ngày chuẩn hóa dữ liệu về hôn nhân, đất đai. Kết quả, dữ liệu tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu nhân khẩu đã được làm sạch, dữ liệu hơn 3,1 triệu thửa đất cũng được số hóa, cập nhật.