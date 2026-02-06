TP.HCM làm đường liên cảng nối cao tốc và Vành đai 3 gần 8.800 tỉ đồng

Ngày 6.2, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, với tổng mức đầu tư 8.782 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Theo nghị quyết, đây là dự án nhóm A, có vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực phía đông TP.HCM, đặc biệt khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, nơi đang chịu áp lực lớn về hạ tầng và ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua.

Mục tiêu chính của dự án là hình thành một trục giao thông mới mang tính chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, tăng năng lực lưu thông ra vào cảng, đồng thời kết nối hiệu quả với các tuyến giao thông liên vùng như cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Các đại biểu thông qua nghị quyết đầu tư đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc đầu tư tuyến đường liên cảng không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa của TP.HCM mà còn có ý nghĩa đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu thông qua cụm cảng lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, xa lộ Hà Nội và một phần Vành đai 2 phía đông; hạn chế xe container đi sâu vào khu vực trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Ưu tiên luồng xe từ cảng ra cao tốc

Theo nghị quyết, tuyến đường liên cảng có tổng chiều dài khoảng 5,9 km, mặt cắt ngang rộng 60 m. Dự án bao gồm nhiều hạng mục cầu, cầu cạn với quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu lưu thông liên tục của xe tải nặng và container.

Trong đó, cầu Bà Cua được xây dựng với 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe. Một số đoạn tuyến đi trên cao với quy mô 4 - 6 làn xe, kết hợp các nút giao được tổ chức theo nguyên tắc ưu tiên luồng xe từ cảng ra cao tốc, hạn chế xung đột giao thông và nguy cơ ùn tắc cục bộ.

Ngoài phần đường và cầu, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông theo quy định hiện hành.

Phối cảnh đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư, HĐND TP.HCM chấp thuận tách thành 2 dự án thành phần, gồm dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn khoảng 1.400 tỉ đồng; và dự án xây dựng tuyến đường với vốn khoảng 7.382 tỉ đồng.

Dự kiến, dự án được khởi công trong quý 4/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028, quyết toán trong năm 2029, mở ra kỳ vọng giải quyết căn cơ bài toán giao thông cho cửa ngõ cảng biển lớn nhất TP.HCM.

Nghị quyết cũng giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách, đất đai; đồng thời yêu cầu xác định rõ cơ sở pháp lý và phương pháp tính toán phần kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư được giao đất trong phạm vi dự án, nhằm tránh trùng lắp đầu tư, thất thoát ngân sách.

Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm thỏa đáng, nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án.