U.17 Việt Nam chuẩn bị sẵn tâm thế tái đấu Úc: Quên ‘khẩn trương’ trận thắng bán kết Đông Nam Á

U.17 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết giải U.17 châu Á 2026 gặp U.17 Úc lúc 0 giờ ngày 17.5. Đây là màn tái đấu rất đáng chú ý khi hai đội vừa chạm trán ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4.

Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để ngược dòng thắng U.17 Úc 2-1 và giành vé vào chung kết.

U.17 Việt Nam từng khiến U.17 Úc "ôm hận"

Trước trận bán kết giải Đông Nam Á vào hồi tháng 4, HLV trưởng U.17 Úc từng dành sự tôn trọng rất lớn cho U.17 Việt Nam. Nhà cầm quân này thừa nhận U.17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng xứ chuột túi gặp tại giải khi đó. Ông đặc biệt đánh giá cao kỹ thuật cá nhân cùng khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh của các cầu thủ Việt Nam.

Trong trận bán kết khi đó, U.17 Việt Nam bị dẫn bàn từ sớm sau pha lập công của Luke Becvinovski, nhưng không hề đánh mất sự bình tĩnh. Các cầu thủ áo đỏ dần lấy lại thế trận bằng những pha phối hợp ngắn và khả năng kiểm soát bóng tốt. Bàn gỡ hòa đến ở cuối hiệp 1 khi Mạnh Cường đá bồi thành công sau quả phạt đền không thành công của Đại Nhân. Sang hiệp 2, Nguyễn Lực ghi bàn quyết định từ một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, giúp U.17 Việt Nam thắng ngược 2-1.

Đội hình của U.17 Úc ở VCK U.17 châu Á 2026

Trận bán kết ở giải Đông Nam á đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt ở cách đội bóng giữ sự tập trung dưới áp lực lớn.

U.17 Úc vẫn là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland

Dù từng thắng U.17 Úc cách đây chưa lâu, U.17 Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn về một số mặt trước màn tái đấu ở tứ kết giải châu Á.

Bóng đá Úc từ lâu luôn được xem là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh của châu Á nhờ ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực và cường độ thi đấu cao. Các đội trẻ Úc thường chơi giàu tốc độ, tranh chấp mạnh mẽ và có khả năng gây áp lực liên tục trong suốt trận đấu. Bên cạnh đó, U.17 Úc hiện sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khá dày dạn ở cấp độ trẻ.

U.17 Việt Nam không có lợi thế về thể hình nhưng tinh thần lì lợm là điều đã được chứng minh

Trước màn tái đấu ở tứ kết giải châu Á, U.17 Úc cũng đang chịu nhiều áp lực sau thất bại 0-2 trước U.17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng cũng diễn ra rạng sáng 14.5.

Trang chủ Football Australia thừa nhận đội bóng trẻ nước này vẫn chưa thể hiện đúng phong độ và cần nhanh chóng lấy lại tinh thần trước khi gặp U.17 Việt Nam. Đáng chú ý, truyền thông Úc nhắc lại thất bại trước U.17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á như một ký ức chưa thể quên với lứa cầu thủ hiện tại.

Tuy nhiên, trận đấu tới được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi U.17 Úc chắc chắn muốn đòi lại món nợ cũ. Điều U.17 Việt Nam cần nhất lúc này là tiếp tục duy trì bản lĩnh, sự tập trung và tinh thần chiến đấu như những gì đã thể hiện trước U.17 UAE và trong chiến thắng trước chính U.17 Úc hồi tháng 4.

U.17 Úc (áo vàng xanh) chỉ đứng thứ 2 ở bảng D sau trận thua U.17 Uzbekistan

Quan trọng hơn, đây là trận đấu loại trực tiếp ở sân chơi châu Á - nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến các đội bóng phải trả giá. Áp lực cạnh tranh, tốc độ trận đấu và sự khắc nghiệt chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với cấp độ Đông Nam Á.

Bởi vậy, U.17 Việt Nam không thể chỉ dựa vào cảm hứng hay tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước U.17 UAE. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ cần sự tỉnh táo trong cách nhập cuộc, khả năng quản lý nhịp độ trận đấu và đặc biệt là duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Nếu giữ được sự lì lợm cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt, đội bóng của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tiếp tục hy vọng tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.