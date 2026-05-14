“Các em biết là đến thời điểm này cả đất nước đang tự hào về các em. Hôm nay chúng ta đã đạt được ước mơ của mình và tất cả các em đều rất xứng đáng với điều đó”.

U.17 Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.17 UAE ở lượt cuối bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Không chỉ vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland còn đứng đầu bảng với 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc. Sau trận đấu, phòng thay đồ U.17 Việt Nam tràn ngập cảm xúc tự hào và hạnh phúc.

Khoảnh khắc đặc biệt trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam sau trận thắng lịch sử

HLV Cristiano Roland dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò khi đội bóng chịu áp lực rất lớn sau trận thua U.17 Hàn Quốc và tiếp tục bị U.17 UAE dẫn bàn ngay giây 16.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh để ngược dòng thành công.

Ông chia sẻ: “Sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai”. Theo HLV Cristiano Roland, sức mạnh lớn nhất của U.17 Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và sự gắn kết tập thể.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã thức xuyên đêm để cổ vũ đội bóng, đồng thời khẳng định U.17 Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình ở chặng đường phía trước. Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á lúc 0 giờ ngày 17.5.