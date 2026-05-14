Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch lớn cho bóng đá trẻ sau kỳ tích World Cup của U.17 Việt Nam
Quỳnh Phương
14/05/2026 10:39 GMT+7

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết U.17 Việt Nam sẽ không phải tham dự vòng loại World Cup trong chu kỳ tới nhờ thành tích lịch sử tại U.17 châu Á 2026. VFF đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ với nhiều sân chơi mới.

U.17 Việt Nam tạo nên lịch sử khi thắng U.17 UAE 3-2 để lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup, đồng thời đứng đầu bảng C giải U.17 châu Á 2026 với 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc.

Sau thành tích của thầy trò HLV Cristiano Roland, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển bóng đá trẻ trong thời gian tới.

U.17 Việt Nam không phải đá vòng loại World Cup

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, với suất tham dự U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ không phải tham dự vòng loại World Cup trong chu kỳ tiếp theo.

Ông cho rằng đây là lợi thế lớn để các cầu thủ trẻ có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và hướng đến các mục tiêu dài hạn cho bóng đá Việt Nam.

Người đứng đầu VFF cũng đánh giá thành tích của U.17 Việt Nam là kết quả từ quá trình đầu tư bài bản nhiều năm qua, đồng thời khẳng định cần tiếp tục duy trì định hướng phát triển bóng đá trẻ trong tương lai.

U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Úc ở tứ kết

Bên cạnh thành công của U.17 Việt Nam, VFF sẽ tiếp tục đầu tư cho các lứa U.15 và U.16. Đáng chú ý, năm 2026 sẽ là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tổ chức giải U.16 theo mô hình league dành cho các CLB chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, sân chơi này sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm môi trường thi đấu cọ xát thường xuyên, qua đó nâng cao bản lĩnh và chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U.17 châu Á 2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland sau màn ngược dòng trước U.17 UAE.

Ông nhận định: “Các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường trong hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là thành tích khiến chúng ta tự hào”.

Để động viên U.17 Việt Nam, thường trực VFF quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho toàn đội. Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á lúc 0 giờ ngày 17.5.

