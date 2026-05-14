Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truyền thông quốc tế ca ngợi U.17 Việt Nam: ‘Bản lĩnh đáng kinh ngạc’
Video Thể thao

Truyền thông quốc tế ca ngợi U.17 Việt Nam: ‘Bản lĩnh đáng kinh ngạc’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/05/2026 07:44 GMT+7

Sau chiến thắng lịch sử trước U.17 UAE, U.17 Việt Nam nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ truyền thông Đông Nam Á khi lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup và đứng đầu bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE không chỉ giúp U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup, mà còn tạo tiếng vang lớn với truyền thông quốc tế và khu vực Đông Nam Á.

Nhiều trang thể thao đánh giá cao bản lĩnh của thầy trò HLV Cristiano Roland khi ngược dòng sau bàn thua ngay giây 16 để giành ngôi đầu bảng C. Truyền thông khu vực đặc biệt ấn tượng khi U.17 Việt Nam vượt qua cả U.17 Hàn Quốc ở bảng đấu được xem là rất khó khăn.

Không ít bài viết gọi đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại U.17 World Cup 2026.

Truyền thông quốc tế ca ngợi U.17 Việt Nam: ‘Bản lĩnh đáng kinh ngạc’

Giới truyền thông quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhiều nhận định cho rằng U.17 Việt Nam chơi bình tĩnh, không nao núng sau bàn thua sớm và xứng đáng giành chiến thắng nhờ thế trận lấn lướt cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Trong khi đó, báo chí UAE thừa nhận đội nhà đã thất bại trước bản lĩnh và sự lì lợm của U.17 Việt Nam ở thời khắc quyết định. Một số bài viết cho rằng đại diện Đông Nam Á xứng đáng đi tiếp sau màn trình diễn giàu năng lượng và hiệu quả.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đánh giá trận thắng 3-2 của U.17 Việt Nam là một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất từ đầu giải. AFC cho rằng khác biệt lớn nhất của U.17 Việt Nam nằm ở bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì tinh thần chiến đấu trong thời điểm khó khăn.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Highight U.17 Uzbekistan 2-0 U.17 Úc: Lộ diện đối thủ tứ kết của U.17 Việt Nam

Highight U.17 Uzbekistan 2-0 U.17 Úc: Lộ diện đối thủ tứ kết của U.17 Việt Nam

.17 Uzbekistan thắng thuyết phục U.17 Úc 2-0 để giành ngôi nhất bảng D giải U.17 châu Á 2026. Kết quả này cũng xác định U.17 Úc sẽ là đối thủ của U.17 Việt Nam ở vòng tứ kết.

Highlight U.17 Hàn Quốc 0-0 U.17 Yemen: Ứng cử viên vô địch bị chia điểm

Highlight U.17 Việt Nam 3-2 U.17 UAE: Làm nên lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam Truyền thông quốc tế U.17 UAE Báo chí Đông Nam Á World Cup U.17 VCK U.17 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận