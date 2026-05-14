Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE không chỉ giúp U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup, mà còn tạo tiếng vang lớn với truyền thông quốc tế và khu vực Đông Nam Á.

Nhiều trang thể thao đánh giá cao bản lĩnh của thầy trò HLV Cristiano Roland khi ngược dòng sau bàn thua ngay giây 16 để giành ngôi đầu bảng C. Truyền thông khu vực đặc biệt ấn tượng khi U.17 Việt Nam vượt qua cả U.17 Hàn Quốc ở bảng đấu được xem là rất khó khăn.

Không ít bài viết gọi đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại U.17 World Cup 2026.

Truyền thông quốc tế ca ngợi U.17 Việt Nam: ‘Bản lĩnh đáng kinh ngạc’

Giới truyền thông quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhiều nhận định cho rằng U.17 Việt Nam chơi bình tĩnh, không nao núng sau bàn thua sớm và xứng đáng giành chiến thắng nhờ thế trận lấn lướt cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Trong khi đó, báo chí UAE thừa nhận đội nhà đã thất bại trước bản lĩnh và sự lì lợm của U.17 Việt Nam ở thời khắc quyết định. Một số bài viết cho rằng đại diện Đông Nam Á xứng đáng đi tiếp sau màn trình diễn giàu năng lượng và hiệu quả.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đánh giá trận thắng 3-2 của U.17 Việt Nam là một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất từ đầu giải. AFC cho rằng khác biệt lớn nhất của U.17 Việt Nam nằm ở bản lĩnh thi đấu và khả năng duy trì tinh thần chiến đấu trong thời điểm khó khăn.