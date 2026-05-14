U.17 Việt Nam có thể đấu đàn em Messi, Mbappe ở World Cup

U.17 Việt Nam có cơ hội chạm trán nhiều đối thủ 'khủng'

U.17 Việt Nam đã chinh phục thành công tấm vé dự U.17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, khi đứng trên nhiều đối thủ sừng sỏ như Hàn Quốc, UAE để dẫn đầu bảng C vòng chung kết U.17 châu Á 2026.

Cristiano Roland cùng học trò là 1 trong 9 đại diện châu Á dự U.17 World Cup 2026, bên cạnh Qatar (chủ nhà), Ả Rập Xê Út, Tajikistan (bảng A), Nhật Bản, Trung Quốc (bảng B), Hàn Quốc (bảng C), Uzbekistan và Úc (bảng D).

U.17 Việt Nam thẳng tiến U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Bên cạnh các đại diện châu Á, vòng chung kết U.17 World Cup cũng xác định xong 11 đội châu Âu, 3 đội châu Đại Dương, 7 đội Nam Mỹ, 8 đội Bắc và Trung Mỹ. Chỉ còn 10 suất châu Phi vẫn chưa có chủ, do giải U.17 châu Phi (Cup of Nations) sang tuần mới diễn ra.

Các đội đại diện châu Âu bước tới VCK U.17 World Cup 2026 gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Ý, CH Ireland, Romania, Serbia. Đại diện Nam Mỹ có Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela. Đại diện châu Đại Dương có New Cadelonia, New Zealand và Fiji. Trong khi đó, những đội mang màu cờ Bắc và Trung Mỹ gồm Costa Ricca, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico.

U.17 World Cup diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 tại Qatar. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. 12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội hạng ba xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng knock-out (tổng 32 đội).

Tại VCK U.17 World Cup 2025, U.17 Bồ Đào Nha vô địch sau chiến thắng 1-0 trước U.17 Áo ở chung kết. Tuy nhiên, cả U.17 Bồ Đào Nha và U.17 Áo đều không thể đoạt vé dự VCK năm nay, điều đó cho thấy sự khắc nghiệt của sân chơi trẻ.

U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc: Khó hơn nhiều trận bán kết Đông Nam Á

U.17 Việt Nam gặp đội mạnh?

Với lần đầu bước đến đấu trường World Cup, U.17 Việt Nam nhiều khả năng nằm ở nhóm hạt giống số bốn. Dù đứng ở nhóm hạt giống thấp đồng nghĩa phải gặp đối thủ mạnh ở các nhóm một, hai và ba, nhưng với cầu thủ trẻ, đây lại là cơ hội cọ xát để tiến bộ.

Tại U.20 World Cup 2017, U.20 Việt Nam từng đối đầu U.20 Pháp, U.20 Honduras và U.20 New Zealand. Trong đó, U.20 Pháp với những hảo thủ như Marcus Thuram, Christopher Nkunku, Jean-Kevin Augustin, Allan Saint-Maximin... đã thắng U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn 4 bàn không gỡ ở lượt trận thứ hai.

U.17 Việt Nam có thêm trải nghiệm để học hỏi ẢNH: VFF

Đó là trải nghiệm mà sau này, nhiều nhân tố U.20 Việt Nam thừa nhận đã giúp đội có thêm bài học bổ ích và cảm nhận được bóng đá trẻ ở đẳng cấp cao nhất thế giới.

Tại VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam có cơ hội so tài những đội mạnh, với nguồn tài năng dồi dào như U.17 Tây Ban Nha, U.17 Pháp, U.17 Argentina... Sân chơi U.17 từng là bệ phóng cho những tài năng đẳng cấp thế giới như Kylian Mbappe (Pháp), Lamine Yamal (Tây Ban Nha) hay Lionel Messi (Argentina). Đáng chú ý, Messi từng khoác áo U.17 Tây Ban Nha (anh chuyển sang Barcelona từ khi mới 13 tuổi), trước khi được Liên đoàn Bóng dá Argentina mời gọi chơi cho đội bóng quê hương.

Là bệ phóng ngôi sao, các giải U.17 nói chung và U.17 World Cup nói riêng là vườn ươm cho những "ngọc quý" của thế hệ mới. Chạm trán với thầy trò Roland tại Qatar tháng 11 sẽ là những cầu thủ có thể nắm giữ tương lai bóng đá thế giới sau 10-15 năm nữa.

Mọi trận đấu đều là trải nghiệm quý, để U.17 Việt Nam rắn rỏi và bản lĩnh hơn.