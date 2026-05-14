U.19 Việt Nam sang Nhật Bản rèn quân: Chia tay thủ môn Việt kiều, sao trẻ HAGL 1,95 m vắng mặt

Trung vệ 1,95 m của HAGL chưa thể hội quân cùng U.19 Việt Nam

Trong buổi tập cuối cùng vào ngày 13.5, HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục cho các cầu thủ rèn luyện các bài phối hợp ngắn, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến. Đây nền tảng quan trọng trong lối chơi mà ông đang xây dựng cho đội tuyển.

Về lực lượng, U.19 Việt Nam chia tay thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka và đón thêm 6 cầu thủ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB chủ quản. Sau đó vào ngày 18.5, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (CLB SLNA) sẽ hội quân cùng đội tuyển.

Thành phần U.19 Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản đợt này vẫn thiếu một vài gương mặt nổi bật của CLB HAGL như trung vệ Đinh Quang Kiệt (cao 1,95 m), tiền đạo Trần Gia Bảo. Hai cầu thủ kể trên đều đang bận thi đấu tại V-League, nhằm nỗ lực giúp đội bóng phố núi trụ hạng.

Đinh Quang Kiệt (số 2) cùng các đồng đội ở HAGL đang nỗ lực đua trụ hạng V-League

Dù đội hình có sự xáo trộn nhất định, HLV Yutaka Ikeuchi vẫn đánh giá tích cực về quá trình hòa nhập của các cầu thủ. Chia sẻ trước buổi tập, vị HLV người Nhật Bản cho biết việc bổ sung thêm 6 cầu thủ khiến đội cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ, nhưng nhìn chung các cầu thủ đã nhanh chóng làm quen và phối hợp khá ăn ý với nhau. Đây là tín hiệu tích cực đối với ban huấn luyện U.19 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ có gần hai tuần tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến 26.5. Chuyến tập huấn không chỉ giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi và thi đấu của đội trước những đối thủ khác nhau.

HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: "Trong chuyến tập huấn này, đội sẽ có một số trận giao hữu. Sau mỗi trận, ban huấn luyện sẽ phân tích từng cầu thủ để cải thiện điểm yếu, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng chiến thuật để có sự điều chỉnh phù hợp".

U.19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến 26.5

Tại giải U.19 Đông Nam Á 2026, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia. Chính vì vậy, HLV Ikeuchi đặc biệt lưu ý các học trò về áp lực khi thi đấu trước đội chủ nhà. "Thi đấu với chủ nhà luôn mang đến áp lực lớn, từ khán giả, sân bãi cho đến nhiều yếu tố khác. Ban huấn luyện đang chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý để các cầu thủ có thể thích nghi tốt trong những trận đấu như vậy", HLV Ikeuchi chia sẻ.

Giải U.19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1.6 đến 15.6. Ở vòng bảng, U.19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trước chủ nhà Indonesia, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý, U.19 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả, tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng loại U20 châu Á.