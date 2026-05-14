Chủ tịch VFF nhắn nhủ lời khuyên gan ruột, mong U.17 Việt Nam tạo kỳ tích châu Á như U.23

Hướng đến World Cup 2034

Tại cuộc gặp mặt, người đứng đầu VFF một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới. Trực tiếp theo dõi hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao màn trình diễn bản lĩnh của U.17 Việt Nam trước U.17 UAE, đặc biệt trong bối cảnh đội nhận bàn thua ngay từ những giây đầu tiên nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2.

"Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, sự trưởng thành và bản lĩnh trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Tại cuộc gặp với toàn đội, Chủ tịch VFF nhấn mạnh những giải đấu như VCK U.17 châu Á hay FIFA U.17 World Cup sẽ là nền tảng kinh nghiệm rất quan trọng cho tương lai của các cầu thủ, là hành trang để 5-6 năm nữa các cầu thủ có thể hướng tới sân chơi lớn hơn như vòng loại World Cup. "Muốn đạt tới bóng đá đỉnh cao, các con phải tự chuẩn bị cho mình sự trưởng thành, bản lĩnh và đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao của bóng đá chuyên nghiệp", ông nói.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho biết Thường trực BCH VFF đã sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dự FIFA U.17 World Cup 2026, đồng thời tạo nền tảng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, hướng tới chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034 trong tương lai.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đưa ra những lời khuyên quý giá cho U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Hãy học hỏi U.23 Việt Nam!

Người đứng đầu VFF cũng nhắc lại bài học từ đội tuyển U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026. Sau thất bại trước U.23 Trung Quốc, các cầu thủ đàn anh đã đứng dậy mạnh mẽ để rồi xuất sắc đánh bại U.23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba, giành HCĐ châu Á. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khả năng đứng dậy sau thất bại, điều mà các cầu thủ U.17 Việt Nam cần tiếp tục phát huy trong hành trình phía trước.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, người đứng đầu VFF cũng đặc biệt lưu ý các cầu thủ về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. "Mạng xã hội có hai mặt. Khi chiến thắng, các con sẽ nhận được rất nhiều lời khen, nhưng khi thất bại cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tập trung cho công việc, sống bằng nghề bóng đá và thi đấu chuyên nghiệp", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu phía trước, Chủ tịch VFF động viên các cầu thủ tiếp tục tin vào bản thân, tin vào đồng đội và chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu. Mọi sự hoàn thiện đều bắt đầu từ việc thực hiện tốt những chi tiết nhỏ nhất", ông nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc tại vòng tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 vào lúc 0 giờ ngày 17.5 theo giờ Việt Nam.