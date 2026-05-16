Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Úc kịch tính hôm nay: Cuộc đua thể lực khốc liệt

B IẾT MÌNH, BIẾT TA

Dù đoạt ngôi đầu bảng C để lọt vào tứ kết, nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận U.17 VN còn nhiều khiếm khuyết. Các học trò HLV Cristiano Roland có nhiều khoảnh khắc mất tập trung, minh chứng là 6 bàn thua trong 2 trận gần nhất trước Hàn Quốc và UAE. Khâu dứt điểm chưa chỉn chu, đồng thời ý tưởng tấn công vẫn phụ thuộc vào Chu Ngọc Nguyễn Lực và Đào Quý Vương, dẫn đến nguy cơ bế tắc khi hai nhân tố sáng tạo bị đối thủ "chăm sóc" kỹ (trận ra quân gặp U.17 Yemen là một ví dụ).

Tuy nhiên, ánh sáng dẫn lối U.17 VN tiến xa ở giải năm nay nằm ở tinh thần cầu tiến. Với những cầu thủ còn ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu", đội bóng của HLV Roland không thể tránh thiếu sót, nhưng U.17 VN luôn đá với tinh thần sai đâu sửa đấy. Lỗ hổng hàng thủ trước U.17 UAE được vá lấp bằng sức tấn công dồn dập, vận hành bài bản bằng các pha đan lát trung lộ, xuyên phá vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương. Trận đấu khó khăn gặp U.17 Yemen được định đoạt bằng pha thả bóng nhẹ nhàng ra sau lưng tuyến thủ đối phương, để "nhân tố B" Đậu Quang Hưng ghi bàn. U.17 VN không kiểm soát hoàn toàn diễn biến, nhưng luôn có cách vượt khó. Từ cách triển khai tấn công, đẩy cao pressing hay kéo giãn đối thủ, học trò HLV Roland chỉ có một con đường duy nhất: luôn hướng bóng lên phía trước, luôn ở thế giành quyền chủ động. Đó là chỉ dấu của một đội tuyển thực sự mạnh, biết cương - nhu đúng lúc, hiểu mình thiếu gì, cần gì dù gặp đối thủ mạnh.

AFC đánh giá cao U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc ở tứ kết châu Á

U.17 VN (phải) đã có kinh nghiệm thắng U.17 Úc ẢNH: VFF

U.17 VN sẽ mang tất cả những ưu điểm và khiếm khuyết ấy bước vào trận gặp U.17 Úc lúc 0 giờ ngày 17.5. Cách đây 1 tháng, U.17 VN từng lội ngược dòng hạ đối thủ 2-1, nhờ hai bàn thắng của Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Lực. Đó cũng là trận đấu cho thấy khả năng vượt ngưỡng của thầy trò ông Roland. U.17 Úc có ưu thế thể chất vượt trội, với chiều cao và cân nặng trung bình áp đảo, có xu hướng đá nhanh và tranh chấp tay đôi. Nhưng U.17 VN đã dùng lối chơi kiểm soát, chuyền ngắn và khai thác không gian thông minh để khắc chế đối phương. Ưu thế của U.17 VN trước trận tứ kết này là việc hiểu rõ cách vận hành của đối thủ. Bóng đá trẻ VN lâu nay cũng không ngại Úc, khi thắng đối thủ ở các cấp độ U.23, U.20 và U.17.

M Ở CỬA LỊCH SỬ

Nói vậy không có nghĩa U.17 VN dễ hạ U.17 Úc lần nữa. So với giải Đông Nam Á, HLV Carl Veart đã gọi thêm một số nhân tố đang chơi ở châu Âu, như thủ môn Charlie Wilson-Papps (Brighton, Anh), hậu vệ Harrison Bond (Red Bull Salzburg, Áo) hay tiền đạo Gabriel Lombardi (Parma, Ý). Cả ba đều được huấn luyện ở châu Âu, có thể hình ấn tượng và năng lượng dồi dào để đua sức. U.17 Úc cũng có lợi thế thể lực do chỉ đá 2 trận vòng bảng (thắng Ấn Độ 4-0 và thua Uzbekistan 0-2), so với 3 trận rất nặng mà U.17 VN đã vượt qua. Đây là chi tiết HLV Roland phải tính kỹ, bởi U.17 VN dù tiến bộ, nhưng chỉ có một bộ khung đội hình tối ưu. Các nhân tố dự bị của ông Roland như Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Trần Mạnh Quân… chưa thể hiện được nhiều. Khoảng cách lớn giữa đội hình chính với nhóm dự bị khiến U.17 VN mong manh khi gặp các đội mạnh, nhất là khi bị đối thủ đưa vào cuộc chiến thể lực khốc liệt. Thất bại 1-4 trước U.17 Hàn Quốc là bài học đúng lúc với U.17 VN, vì U.17 Úc có lối chơi và nền tảng sức lực cũng gần như đội trẻ Hàn.

U.17 VN có thể lấy công bù thủ, đặc biệt khi U.17 Úc không phải đội phòng ngự giỏi. Ở trận thua U.17 Uzbekistan, đội bóng của HLV Veart để đối phương sút cầu môn đến… 28 lần (trung bình 3 phút lại bị sút 1 lần), trong đó có 10 lần bóng đi trúng đích. Ở cấp độ châu Á, hiếm khi một đội thuộc nhóm hàng đầu bị áp đảo theo cách như thế. Có thể lực và kỹ thuật tốt, nhưng học trò ông Veart vẫn chơi bóng bản năng, đấu pháp phòng ngự thiếu chặt chẽ và không có các khối đội hình với cự ly khoa học. Và đó lại là điểm mạnh của U.17 VN. HLV Roland đã huấn luyện cách di chuyển đội hình, đứng vị trí bọc lót và chuyển đổi trạng thái rất bài bản cho học trò. Bởi, với một đội bóng không nhiều cá nhân nổi trội, kỷ luật tập thể là chìa khóa duy nhất mở cửa chiến thắng.

Đá tập trung và khiêm nhường, tin rằng U.17 VN sẽ đoạt vé vào bán kết sau 26 năm chờ đợi.

